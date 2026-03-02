Кровавое полнолуние червя 3 марта 2026 года: четыре знака переживут перелом, но двум невероятно повезет

Кривое полнолуние червя / © ТСН.ua

3 марта 2026 года произойдет полное лунное затмение — так называемое кровавое полнолуние червя. Астрологи предупреждают: это одно из сильнейших полнолуний года. Оно завершает старые сценарии, разрушает иллюзии и заставляет принимать решения, от которых не уйти. Для одних это будет освобождение, для других — шанс, который нельзя упустить.

Что означает кровавое полнолуние червя

Мартовское полнолуние получило такое название как символ пробуждения после зимы. Но затмение придает напряжение: все скрытое становится явным.

Полнолуние проходит в знаке Девы — это означает фокус на:

работе и доходах

здоровье

режиме и дисциплине

ответственности

практических решениях

Это не мистическая сказка — это момент правды.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Напряжение в работе. Возможен резкий разговор или решение изменить формат сотрудничества. Не действуйте импульсивно.

Телец

Любовь или творчество проходят проверку. Если отношения держались на привычке — ситуация станет очевидной.

Близнецы

Вопросы дома, семьи или жилья. Возможна новость, которая изменит ваши планы.

Рак

Важная информация. Документы и переговоры нуждаются в осторожности.

Лев

Деньги — главная тема. Возможен пересмотр бюджета или неожиданные расходы.

Дева

Персональное затмение. Вы завершаете большой цикл. Решения о работе или отношениях могут быть радикальными.

Весы

Тайны откроются. Интуиция подскажет больше, чем слова.

Скорпион

Смена круга общения. Кто-то может уйти из вашей жизни — и это будет к лучшему.

Стрелец

Карьерный поворот. Возможно завершение большого проекта.

Козерог

Пересмотр целей. Старый план больше не работает — появится новое направление.

Водолей

Финансовые вопросы в партнерстве. Избегайте рискованных вложений.

Рыбы

Отношения в центре событий. Либо новый уровень, либо честное завершение.

4 знака, которые почувствуют затмение сильнее всего:

Дева

Рыбы

Близнецы

Стрелец

Для них это точка перелома на ближайшие шесть месяцев.

2 знака, которым повезет больше всего

Телец

После резкого завершения откроется новая возможность — в любви или творчестве.

Козерог

Неожиданная профессиональная перспектива или шанс на более стабильный доход.

Что категорически нельзя делать 3 марта:

принимать решение «из обиды»

увольняться на эмоциях

брать кредиты

начинать масштабные проекты

вступать в громкие конфликты

Затмение — это о завершении, а не о старте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.