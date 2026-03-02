Di.Rubens затримали в Росії через місце народження

Реклама

Блогерка Таїсія Маламан під ніком Di.Rubens, яка відома тим, що переїхала до Санкт-Петербурга з Києва після того, як 2021 року під час опитування обрала не Україну, а Росію, вчергове потрапила до відділку поліції.

Про затримання блогерка повідомила у своєму Telegram-каналі, передає «Фокус».

За словами Маламан, інцидент стався після того, як вона зізналася патрульному, що народилася в столиці України.

Реклама

На відео, що вона опублікувала, можна почути розмову поліцейського із затриманою, а також вимагання вимкнути телефон та сісти в машину для перевірки документів. Таїсія відмовилася вимикати телефон, заявивши, що спершу поспілкується зі своїм адвокатом. Натомість правоохоронці силою забрали в неї телефон, одягли на блогерку кайданки і доставили у відділок.

Разом із Маламан до відділку приїхала і її сестра, яка намагалася пояснити поліції, що такі дії неправомірні.

Реакція підписників блогерки

У коментарях користувачі висловлювали різні думки щодо інциденту. Дехто зазначав, що поліція діяла законно, а порушенням стало відмовляння дівчини показати документи, інші підтримували блогерку та критикували дії силовиків.

Сама Di.Rubens стверджує, що її затримали саме через те, що вона народилася в Києві.

Реклама

Нагадаємо, раніше командир 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко нагадав, як зрадник-уродженець Вінниччини порушив усі обіцянки щодо полонених. Йдеться про підстреленого у Москві генерал-лейтенанта Міноборони Росії Володимира Алексєєва.