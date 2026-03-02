- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
У ніжно-рожевій сукні з квітковими аплікаціями від Prada: Мішель Вільямс отримала нагороду
45-річна акторка прийшла на захід разом зі своїм чоловіком.
Мішель Вільямс відвідала 32-гу щорічну церемонію вручення премії Actor Awards у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка Томаса Кейла.
Вільямс отримала нагороду за роль у мінісеріалі Dying for Sex.
На церемонії вона постала у ніжному аутфіті. На ній була світло-рожева сукня до підлоги і без рукавів від бренду Prada, розшита квітковими аплікаціями з каміння, леліток і намистин.
Образ Мішель доповнила акуратною зачіскою, макіяжем із рожевою помадою, сережками-кільцями з діамантами і каблучкою.
Нагадаємо, Мішель Вільямс прийшла на івент у Нью-Йорку у незвичній чорно-білій сукні від Dima Ayad.