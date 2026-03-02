- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
- 41
Час на прочитання
- 1 хв
Ель Феннінг в елегантній сукні з декольте-серцем від Elie Saab за 6150 доларів з’явилася на церемонії
27-річна акторка одягла на світський захід шифонове вбрання, яке їй дуже пасувало.
Ель Феннінг, яка цьогоріч номінована на «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану», відвідала церемонію вручення премій Гільдії продюсерів 2026 року, яка відбулася у Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесі.
Для своєї появи акторка обрала елегантну чорну шифонову сукню максі без бретельок від бренду Elie Saab, вартістю 6150 доларів. Вбрання мало декольте у формі серця, корсет із легким драпуванням і спідницю, яка струмливо спадала до підлоги.
Феннінг зробила скромне укладання, макіяж із червоною помадою і нюдовий манікюр. На шиї у неї було діамантове кольє, а на руках — каблучка і браслет із діамантами.
Нагадаємо, Ель Феннінг прийшла на світський захід у Каліфорнії у стильному вбранні від бренду Givenchy.