Ель Феннінг в елегантній сукні з декольте-серцем від Elie Saab за 6150 доларів з’явилася на церемонії

Ель Феннінг, яка цьогоріч номінована на «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану», відвідала церемонію вручення премій Гільдії продюсерів 2026 року, яка відбулася у Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесі.

Для своєї появи акторка обрала елегантну чорну шифонову сукню максі без бретельок від бренду Elie Saab, вартістю 6150 доларів. Вбрання мало декольте у формі серця, корсет із легким драпуванням і спідницю, яка струмливо спадала до підлоги.

Феннінг зробила скромне укладання, макіяж із червоною помадою і нюдовий манікюр. На шиї у неї було діамантове кольє, а на руках — каблучка і браслет із діамантами.

Нагадаємо, Ель Феннінг прийшла на світський захід у Каліфорнії у стильному вбранні від бренду Givenchy.