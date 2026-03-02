- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 137
- 1 хв
Співачка Розалія змінила три розкішні образи на Brit Awards 2026 і виконала свій суперхіт
Співачка продемонструвала своїм виступом і образами, що заслужила на нагороду як ніхто інший.
Іспанська співачка Розалія отримала премію «Міжнародний артист року» на Brit Awards 2026 і виступила наживо з піснею Berghain разом із ісландською співачкою Бйорк. Під час церемонії Розалія змінила кілька образів, які заслуговують на увагу.
Спершу на червону доріжку зірка вийшла у образі від Chanel з колекції весна-літо 2026, який втілювали об’ємна спідниця з низькою талією та топ — обидві речі декоровані пір’ям.
Здивував і образ, який співачка обрала для виступу на сцені, адже це була сукня від Vivienne Westwood з асиметричною спідницею.
Одягла сукню співачка з чорними панчохами та рожевими трусами.
Коли Розалія вийшла на сцену за нагородою, то теж змогла привернути увагу. Артистка переодяглася у червону сукню від Alexander McQueen з колекції весна-літо 2026.