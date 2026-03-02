ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Співачка Розалія змінила три розкішні образи на Brit Awards 2026 і виконала свій суперхіт

Співачка продемонструвала своїм виступом і образами, що заслужила на нагороду як ніхто інший.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Розалія

Розалія / © Associated Press

Іспанська співачка Розалія отримала премію «Міжнародний артист року» на Brit Awards 2026 і виступила наживо з піснею Berghain разом із ісландською співачкою Бйорк. Під час церемонії Розалія змінила кілька образів, які заслуговують на увагу.

Спершу на червону доріжку зірка вийшла у образі від Chanel з колекції весна-літо 2026, який втілювали об’ємна спідниця з низькою талією та топ — обидві речі декоровані пір’ям.

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Здивував і образ, який співачка обрала для виступу на сцені, адже це була сукня від Vivienne Westwood з асиметричною спідницею.

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Одягла сукню співачка з чорними панчохами та рожевими трусами.

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Коли Розалія вийшла на сцену за нагородою, то теж змогла привернути увагу. Артистка переодяглася у червону сукню від Alexander McQueen з колекції весна-літо 2026.

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie