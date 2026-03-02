Демі Мур у вишуканій сукні "під крокодила" стала найгарнішою зіркою церемонії у Лос-Анджелесі

Демі Мур / © Getty Images

У Лос-Анджелесі відбулася 32-га церемонія вручення премії Annual Actor Awards, раніше відома як SAG Awards. Традиційно, як і будь який подібний світський захід, церемонія привернула увагу не лице через акторські таланти запрошених, але і стала майданчиком, де зірки змогли продемонструвати свої розкішні образи.

Однією із гостей церемонію стала акторка Демі Мур, яка сяяла на червоній доріжці у ефектній кутюрній сукні від Модного дому Schiaparelli. Зірка перетворила стандартний дрескод на чистий, сучасний гламур, адже її сукню важно назвати звичайною.

Демі Мур / © Associated Press

Вбрання Мур, створене модельєром Деніелом Роузбері, з колекції весна-літо 2026. Це була чорна приталена сукня-міді з чорного вовняного крепу, прикрашена атласним стібком «крокодиловий хвіст» спереду та білою тюлевою «хмарою», оздоблену чорними шовковими нитками ззаду.

Демі Мур / © Getty Images

Образ доповнювали сережки-люстри та кольє. Із сукнею Демі носила чорні атласні мюлі, прикрашені золотою металевою брошкою у формі замкової щілини.

Демі Мур / © Associated Press

Також акторка тримала у руці креатичний чорний клатч, який був декорований золотой рукою.

Демі Мур / © Getty Images

Цей образ став поверненням Мур до її звичного жіночного стилю, адже кількома днями раніше вона шокувала світ своїм ансамблем з чорної шкіри на показі Gucci у Мілані під час Тижня моди.

Демі Мур на показі Gucci / © Associated Press