Розкрито таємницю муркотіння котів: наука, секрети та несподівана користь для власників

Чому коти мурчать / © pexels.com

Коти видають цей звук не лише коли радіють, а й у стресових ситуаціях, під час болю або щоб привернути увагу. Частоти вібрацій 25–150 Гц стимулюють загоєння тканин і кісток у котів, а для людей такі звуки стають природною терапією від стресу і серцевих захворювань.

Наукові дослідження підтверджують: муркотіння — еволюційно ефективний спосіб підтримувати здоров’я, а для людини воно діє як антистресовий і оздоровчий інструмент.

Як виникає мурчання котів

Коти не мають спеціального «органу мурчання». Звук утворюється в гортані, де м’язи швидко змінюють положення голосової щілини, а повітря створює постійні вібрації. Дослідження 2023 року показали, що навіть без мозкових сигналів і активних м’язів гортані можуть видавати стабільне мурчання завдяки фіброзним подушечкам на голосових зв’язках. Мозок лише ініціює процес, а далі він йде автоматично, економлячи енергію.

Ритм підтримує діафрагма та грудна клітка, тому муркотіння відчувається по всьому тілу кота і навіть передається через кістки та м’язи. Цей механізм властивий малим котячим і відрізняється від великих котів, як-от левів чи тигрів, через особливості будови під’язикової кістки.

Основні причини, чому коти мурчать

Мурчання — багатофункціональний інструмент:

Задоволення та довіра. Коли кіт розслаблений на колінах господаря після їжі, муркотіння сигналізує про спокій і щастя. Самозаспокоєння під стресом. Під час візиту до ветеринара чи травми муркотіння допомагає зменшити біль і страх. Комунікація з кошенятами. Маля вже на 2–3 день життя муркоче, сигналізуючи «я тут, годуй мене», і мати відповідає тим самим. Маніпуляція людьми. Є особливий тип муркотіння — solicitation purr, схожий на плач немовляти, який змушує господаря реагувати на прохання кота, наприклад про їжу.

Лікувальна сила муркотіння котів

Чому коти мурчать / © unsplash.com

Частоти муркотіння (25–150 Гц) збігаються з діапазоном фізіотерапевтичних вібрацій:

25–50 Гц: стимулює ріст і міцність кісток;

100 Гц: покращує кровообіг у м’язах та сухожиллях.

Коти, які часто муркочуть, рідше страждають від переломів і остеопорозу. Під час відпочинку муркотіння працює як низькоенергетичний ремонт тіла, допомагаючи відновлювати тканини без активного руху.

Вплив муркотіння на людей

Коли кіт муркоче на ваших грудях, вібрації передаються через тіло, знижують артеріальний тиск, рівень кортизолу та стимулюють вироблення окситоцину. Дослідження показали, що власники котів мають на 37% нижчий ризик серцевих нападів, а загальний ризик серцево-судинних захворювань зменшується на чверть.

Коти-терапевти в лікарнях і будинках престарілих допомагають за депресії, деменції та післяінсультних станів, діючи як природні «антистресові масажисти».

Як розрізняти різні типи муркотіння

Гучне, рівне: задоволення та довіра.

Тихе, тремтливе: стрес, самозаспокоєння.

Високе, пронизливе: прохання про їжу чи увагу.

Постійне під час хвороби: сигнал болю або зцілення.

Породи і вік впливають на тембр і ритм муркотіння: мейн-куни і рэгдолли мурчать гучно й довго, сіамські — з модуляціями, кошенята — тонше, дорослі — глибше.

Цікаві факти про мурчання

Коти мурчать навіть уві сні, підтримуючи відновлення організму. У давньому Єгипті муркотіння вважалося священним звуком. Гепарди, пуми та оцелоти теж мурчать, а леви й тигри — ні. Кожен кіт має унікальний тембр і ритм муркотіння. Муркотіння допомагає заспокоїти інших котів і навіть людей із астмою чи стресом.

Муркотіння котів — це не просто вираження емоцій. Це природна терапія, спосіб комунікації та джерело здоров’я. Кожен звук вашого пухнастика нагадує про гармонію природи та силу маленьких радощів.