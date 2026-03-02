- Дата публікації
Посадіть ці овочі вже в березні, щоб отримати ранній урожай: список
Березень — ідеальний час, щоб закласти основу майбутнього врожаю.
Весна — насичений час для садівників. Саме зараз починаються перші активні роботи: одні культури вже можна висівати на розсаду, а деякі — навіть безпосередньо у відкритий ґрунт. Від правильного вибору рослин і термінів посіву значною мірою залежить майбутній урожай.
Які культури найкраще підходять для того, щоб висаджувати їх уже ранньою весною, читайте на ТСН.ua.
Які овочі сіяти на розсаду в березні
У першій половині березня варто сіяти насіння на розсаду. На початку весни часто ще є заморозки, тому овочі можуть просто не прорости в ґрунті.
Що варто сіяти на розсаду:
солодкий і гострий перець
огірки
помідори
капуста
салат
редька
шпинат
баклажан
салат масляний
селера
рукола
Висіяне в контейнерах насіння треба поставити до теплого приміщення і регулярно поливати. Гарна ідея — накрити його агроволокном.
Які овочі сіяти в ґрунт у березні
У другій половині березня, коли нічна температура піднімається вище нуля, а різниця між днем і ніччю зменшується, можна починати сіяти овочі на відкритому повітрі. В березні можна висівати такі культури:
морква
редька
горох
боби
пастернак
петрушка
редиска
цибуля-шніт
кріп
Березень — ідеальний час, щоб закласти основу майбутнього врожаю. Якщо правильно обрати культури та дотримуватися термінів посіву, розсада виросте міцною, а овочі дадуть ранні та дружні паростки. Досвідчені городники радять не зволікати з підготовкою насіння і ґрунту, адже саме перші весняні роботи часто визначають, наскільки щедрим буде врожай у новому сезоні.
