Посадіть ці овочі вже в березні, щоб отримати ранній урожай: список

Розсада / © Pixabay

Реклама

Весна — насичений час для садівників. Саме зараз починаються перші активні роботи: одні культури вже можна висівати на розсаду, а деякі — навіть безпосередньо у відкритий ґрунт. Від правильного вибору рослин і термінів посіву значною мірою залежить майбутній урожай.

Які культури найкраще підходять для того, щоб висаджувати їх уже ранньою весною, читайте на ТСН.ua.

Які овочі сіяти на розсаду в березні

У першій половині березня варто сіяти насіння на розсаду. На початку весни часто ще є заморозки, тому овочі можуть просто не прорости в ґрунті.

Реклама

Що варто сіяти на розсаду:

солодкий і гострий перець

огірки

помідори

капуста

салат

редька

шпинат

баклажан

салат масляний

селера

рукола

Висіяне в контейнерах насіння треба поставити до теплого приміщення і регулярно поливати. Гарна ідея — накрити його агроволокном.

Які овочі сіяти в ґрунт у березні

У другій половині березня, коли нічна температура піднімається вище нуля, а різниця між днем ​​і ніччю зменшується, можна починати сіяти овочі на відкритому повітрі. В березні можна висівати такі культури:

морква

редька

горох

боби

пастернак

петрушка

редиска

цибуля-шніт

кріп

Березень — ідеальний час, щоб закласти основу майбутнього врожаю. Якщо правильно обрати культури та дотримуватися термінів посіву, розсада виросте міцною, а овочі дадуть ранні та дружні паростки. Досвідчені городники радять не зволікати з підготовкою насіння і ґрунту, адже саме перші весняні роботи часто визначають, наскільки щедрим буде врожай у новому сезоні.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про метод, який допоможе проростити розсаду всього за 10 годин.