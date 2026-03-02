ТСН у соціальних мережах

Посадіть ці овочі вже в березні, щоб отримати ранній урожай: список

Березень — ідеальний час, щоб закласти основу майбутнього врожаю.

Віра Хмельницька
Весна — насичений час для садівників. Саме зараз починаються перші активні роботи: одні культури вже можна висівати на розсаду, а деякі — навіть безпосередньо у відкритий ґрунт. Від правильного вибору рослин і термінів посіву значною мірою залежить майбутній урожай.

Які культури найкраще підходять для того, щоб висаджувати їх уже ранньою весною, читайте на ТСН.ua.

Які овочі сіяти на розсаду в березні

У першій половині березня варто сіяти насіння на розсаду. На початку весни часто ще є заморозки, тому овочі можуть просто не прорости в ґрунті.

Що варто сіяти на розсаду:

  • солодкий і гострий перець

  • огірки

  • помідори

  • капуста

  • салат

  • редька

  • шпинат

  • баклажан

  • салат масляний

  • селера

  • рукола

Висіяне в контейнерах насіння треба поставити до теплого приміщення і регулярно поливати. Гарна ідея — накрити його агроволокном.

Які овочі сіяти в ґрунт у березні

У другій половині березня, коли нічна температура піднімається вище нуля, а різниця між днем ​​і ніччю зменшується, можна починати сіяти овочі на відкритому повітрі. В березні можна висівати такі культури:

  • морква

  • редька

  • горох

  • боби

  • пастернак

  • петрушка

  • редиска

  • цибуля-шніт

  • кріп

Березень — ідеальний час, щоб закласти основу майбутнього врожаю. Якщо правильно обрати культури та дотримуватися термінів посіву, розсада виросте міцною, а овочі дадуть ранні та дружні паростки. Досвідчені городники радять не зволікати з підготовкою насіння і ґрунту, адже саме перші весняні роботи часто визначають, наскільки щедрим буде врожай у новому сезоні.

Нагадаємо, ми писали про метод, який допоможе проростити розсаду всього за 10 годин.

