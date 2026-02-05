Чому не сходить насіння: три головні помилки городників на думку експерта

Насіння не проростає

Початок посівного сезону завжди супроводжується хвилюванням за майбутній урожай, нерідко трапляється так що посіяні культури не дають очікуваних сходів.

Щоб цього не сталося, експерти виділяють три ключові фактори які безпосередньо впливають на проростання насіння та якість майбутньої розсади.

1. Якість насіння

Перша і найголовніша причина — низька якість посівного матеріалу. Насіння може підвести, якщо воно було неправильно зібране, зберігалося у неналежних умовах або не пройшло необхідну передпосівну обробку. Також вкрай важливо стежити за термінами придатності, адже кожна культура має свій біологічний ресурс.

Наприклад, насіння огірків та томатів має абсолютно різні терміни зберігання, протягом яких зберігається високий відсоток схожості. Завжди індивідуально перевіряйте дату виробництва на пакуванні перед початком робіт.

2. Дефіцит або надлишок вологи

Волога — це пусковий механізм для життя всередині насінини. Кожна зернина містить білок, який має насититися водою і набухнути. Коли білок збільшується у кілька разів, оболонка розкривається і з’являється проросток. Якщо вологи недостатньо, цей процес зупиняється.

Важлива порада, до появи перших паростків потрібно щодня моніторити ґрунт — він має бути дуже вологим (майже мокрим). Проте, як тільки з’являться перші «петлі» сходів, кількість поливів слід різко зменшити, щоб уберегти молоді рослини від хвороб.

3. Температурний режим

Третьою причиною невдач є порушення температурного режиму ґрунту. Для кожної культури існує так званий оптимальний температурний коридор.

Помилково вважати, що чим вища температура тим краще, оскільки надмірне тепло так само шкідливе як і холод. Важливо вимірювати саме температуру ґрунту, а не повітря навколо. Наприклад якщо посіяти томати у ґрунт з температурою близько 10 градусів перші сходи з’являться лише на двадцятий день а сам процес розтягнеться на місяць. Це призведе до того що розсада буде нерівномірною та слабкою.

Дотримання цих трьох простих правил — вибір якісного насіння контроль вологості та підтримання оптимальної температури — гарантує дружні сходи та міцну розсаду.