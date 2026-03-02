США та Ізраїль прискорюють операцію проти Ірану: яка причина

Удари по Ірану / © Associated Press

Реклама

США та Ізраїль намагаються якнайшвидше підірвати військову міць Ірану та змусити його капітулювати. Причина — величезні витрати боєприпасів до систем ППО, які можуть залишити Вашингтон з пустими арсеналами.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Під час планування військових дій проти Ірану американські військові попереджали про ризик виснаження запасів боєприпасів. Тепер це стає критичним фактором для американської армії.

Реклама

Точні цифри запасів ракет для ППО засекречені, однак тривалі бойові дії на Близькому Сході зменшують їх кількість — і дуже значно. Після серії ударів по іранських військових об’єктах Центральне командування США повідомило про відбиття сотень ракетних і дронових атак, хоча частині з них вдалося вразити цілі в країнах Перської затоки.

«Ракети-перехоплювачі витрачаються швидше, ніж виробляються. США активно використовують системи Patriot та THAAD, а також крилаті ракети морського базування Tomahawk для ударів по цілях Ірану», — зазначають журналісти.

Аналітики наголошують, що дефіцит високоточної зброї може вплинути на готовність США до інших потенційних конфліктів, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас Ізраїль, який бере участь у бойових діях, також стикається з браком частини перехоплювачів.

За оцінками експертів, якщо бойові дії затягнуться, Пентагону, ймовірно, доведеться перерозподіляти запаси ракет із інших регіонів світу. Це може вплинути і на постачання до Європи, яка багато ракет передає Україні.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи виникнуть в України проблеми зі зброєю через загострення на Близькому Сході. Український лідер наголосив, що поки від партнерів немає жодних сигналів про те, що наша держава не отримає якесь важливе озброєння.