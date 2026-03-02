Приватні підприємства в Україні зможуть створювати свою ППО: як це працюватиме

ППО / © Associated Press

Реклама

В Україні внесли зміни до експериментального проєкту щодо залучення підприємств до системи протиповітряної оборони. Нове рішення дозволяє передавати стратегічним об’єктам додаткове озброєння та боєприпаси для відбиття повітряних атак під контролем військового командування.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Розширення участі та нові вимоги до груп ППО

Згідно з оновленими правилами, підприємства критичної інфраструктури отримують ширші повноваження для самозахисту. Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, основні нововведення стосуються таких аспектів:

Реклама

Створення груп ППО. Підприємства незалежно від форми власності тепер можуть формувати власні підрозділи протиповітряного захисту.

Навчання та сертифікація . Запроваджуються чіткі кваліфікаційні вимоги. Персонал зобов’язаний пройти підготовку та отримати сертифікати у закладах, визначених Міністерством оборони.

Прозорий облік. Оновили порядок інвентаризації, зберігання та використання засобів ППО і боєприпасів.

Тимчасова передача зброї. Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе надавати підприємствам озброєння та боєприпаси, які наразі не задіяні безпосередньо в бойових підрозділах.

«Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ», — наголосила Юлія Свириденко.

Також Свириденко додала, що разі витрати боєприпасів під час відбиття атак, їхнє поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

Як працюватиме оновлення системи ППО України

Наступним етапом реформи стала глибша інтеграція приватних груп ППО, створених на базі підприємств, у загальнодержавну систему. Про деталі цього процесу повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, механізм базується на кількох ключових змінах:

Додаткове озброєння. Підприємства отримуватимуть засоби ураження зі складів ЗСУ виключно на період дії експериментального проєкту.

Індивідуальний підхід. Повітряні сили ЗСУ визначатимуть конкретний перелік засобів та обсяг боєприпасів для кожного підприємства окремо.

Системний захист. Налагодили координацію між Повітряними силами, військовими адміністраціями та новоствореним командуванням «малої» ППО.

«Захист неба — топпріоритет, визначений Президентом України. Наша мета — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Ми вже впровадили систему After Action Review для аналізу атак, сформували командування „малої“ ППО та розробили концепцію системного захисту від шахедів, яку поетапно реалізуємо. Об’єднуємо всі рівні управління для посилення захисту неба», — повідомив Михайло Федоров.

Реклама

Очільник оборонного відомства також додав, що керівники регіонів отримали можливість у режимі реального часу аналізувати ефективність роботи засобів ППО на своїх територіях, що дозволяє швидше реагувати на загрози.

Яка ситуація з ППО в Україні — останні новини

Україна стає заручником іншого конфлікту — США та Ізраїлю проти Ірану. У FT попереджають, що протистояння з Тегераном змушує Вашингтон економити ППО для власних потреб.

Окрім цього, російська армія уже вдруге підняла в повітря авіацію, однак ракети так і не запустила. Чому ворог «дробить» удари, що відбувається з російськими ракетами й літаками та скільки ще триватиме терор енергетики — в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що питання ракет до ППО залишається пріоритетним, а критично важлива програма PURL продовжує працювати у штатному режимі.