ППО знищила понад 30 000 повітряних цілей за лютий 2026 року

ППО

Протиповітряна оборона Сил оборони України впродовж лютого 2026 року знищила понад 30 тисяч повітряних цілей. Серед них — балістичні та крилаті ракети, а також тисячі ударних і розвідувальних дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах.

За офіційними даними, у лютому українська ППО знищила:

3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

10 крилатих ракет "Калібр";

87 крилатих ракет Х-101;

7 крилатих ракет Х-22/Х-32;

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

35 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

8 протикорабельних ракет "Циркон";

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

3238 ударних БпЛА типу Shahed;

682 розвідувальних БпЛА;

26 008 безпілотників інших типів.

Робота авіації

У Повітряних силах також повідомили, що впродовж лютого авіація здійснила 576 літаковильотів:

близько 398 — на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 112 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Військові наголошують, що продовжують знищувати ворожі цілі як у небі, так і на землі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Європі захищати небо.

Україна готова долучитися до посилення захисту повітряного простору Європи.