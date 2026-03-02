- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
ППО знищила понад 30 000 повітряних цілей за лютий 2026 року
Упродовж лютого 2026 року українська протиповітряна оборона знищила понад 30 000 повітряних цілей.
Протиповітряна оборона Сил оборони України впродовж лютого 2026 року знищила понад 30 тисяч повітряних цілей. Серед них — балістичні та крилаті ракети, а також тисячі ударних і розвідувальних дронів.
Про це повідомили в Повітряних силах.
За офіційними даними, у лютому українська ППО знищила:
3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
10 крилатих ракет "Калібр";
87 крилатих ракет Х-101;
7 крилатих ракет Х-22/Х-32;
12 крилатих ракет "Іскандер-К";
35 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
8 протикорабельних ракет "Циркон";
8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
3238 ударних БпЛА типу Shahed;
682 розвідувальних БпЛА;
26 008 безпілотників інших типів.
Робота авіації
У Повітряних силах також повідомили, що впродовж лютого авіація здійснила 576 літаковильотів:
близько 398 — на винищувальне авіаційне прикриття;
понад 112 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Військові наголошують, що продовжують знищувати ворожі цілі як у небі, так і на землі.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Європі захищати небо.
Україна готова долучитися до посилення захисту повітряного простору Європи.