ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

"Хезболла" долучається до війни: ЦАХАЛ підтвердив ракетний удар з Лівану (відео)

ЦАХАЛ заявив, що за ракетним обстрілом з території Лівану стоїть угруповання "Хезболла"

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Хезболла

Хезболла / © Associated Press

Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ракетним обстрілом півночі країни стоїть угруповання "Хезболла". Це перший подібний випадок від моменту перемир’я в листопаді 2024 року.

Про це повідомляють ізраїльські медіа з посиланням на представників оборонного відомства.

За даними військових, ракети були випущені з території південного Лівану в напрямку ізраїльських населених пунктів. Частину з них перехопили системи протиповітряної оборони.

© із соцмереж

У ЦАХАЛ заявили, що відповідальність за обстріл покладають саме на "Хезболлу". Офіційного підтвердження з боку самого угруповання наразі немає.

Перше порушення після перемир’я

Це перший ракетний обстріл з боку Лівану після припинення вогню, яке було досягнуте в листопаді 2024 року. Перемир’я тоді тимчасово знизило напруження на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Ізраїльська сторона заявляє, що розглядає варіанти відповіді. Інформація щодо можливих наслідків уточнюється.

Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie