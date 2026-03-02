"Хезболла" долучається до війни: ЦАХАЛ підтвердив ракетний удар з Лівану (відео)

Хезболла / © Associated Press

Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ракетним обстрілом півночі країни стоїть угруповання "Хезболла". Це перший подібний випадок від моменту перемир’я в листопаді 2024 року.

Про це повідомляють ізраїльські медіа з посиланням на представників оборонного відомства.

За даними військових, ракети були випущені з території південного Лівану в напрямку ізраїльських населених пунктів. Частину з них перехопили системи протиповітряної оборони.

У ЦАХАЛ заявили, що відповідальність за обстріл покладають саме на "Хезболлу". Офіційного підтвердження з боку самого угруповання наразі немає.

Перше порушення після перемир’я

Це перший ракетний обстріл з боку Лівану після припинення вогню, яке було досягнуте в листопаді 2024 року. Перемир’я тоді тимчасово знизило напруження на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Ізраїльська сторона заявляє, що розглядає варіанти відповіді. Інформація щодо можливих наслідків уточнюється.