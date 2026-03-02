- Дата публікації
"Хезболла" долучається до війни: ЦАХАЛ підтвердив ракетний удар з Лівану (відео)
ЦАХАЛ заявив, що за ракетним обстрілом з території Лівану стоїть угруповання "Хезболла"
Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ракетним обстрілом півночі країни стоїть угруповання "Хезболла". Це перший подібний випадок від моменту перемир’я в листопаді 2024 року.
Про це повідомляють ізраїльські медіа з посиланням на представників оборонного відомства.
За даними військових, ракети були випущені з території південного Лівану в напрямку ізраїльських населених пунктів. Частину з них перехопили системи протиповітряної оборони.
У ЦАХАЛ заявили, що відповідальність за обстріл покладають саме на "Хезболлу". Офіційного підтвердження з боку самого угруповання наразі немає.
Перше порушення після перемир’я
Це перший ракетний обстріл з боку Лівану після припинення вогню, яке було досягнуте в листопаді 2024 року. Перемир’я тоді тимчасово знизило напруження на ізраїльсько-ліванському кордоні.
Ізраїльська сторона заявляє, що розглядає варіанти відповіді. Інформація щодо можливих наслідків уточнюється.