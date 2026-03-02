Іранська ракета вдарила по Єрусалиму: є поранені (відео)

Єрусалим / © Reuters

Реклама

Іранська балістична ракета влучила в районі Єрусалима ввечері 1 березня. За даними ізраїльської служби екстреної допомоги Magen David Adom, щонайменше п’ятеро людей отримали поранення.

Про це пише Jerusalem Post

Один із постраждалих — чоловік близько 45 років — перебуває у стані середньої тяжкості. Інші дістали легкі травми. Усіх госпіталізували до лікарень Єрусалима.

Реклама

© із соцмереж

Спочатку повідомлялося про сімох травмованих, однак пізніше кількість постраждалих уточнили. Також зафіксовано випадки гострої стресової реакції у мешканців району.

Поліція Ізраїлю обстежує місце падіння уламків і закликає громадян не наближатися до потенційно небезпечних предметів.

Удар стався на тлі загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном. Ситуація в регіоні залишається напруженою.

Куди завдає ударів Іран

Нагадаємо, що у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, яка розпочалася 28 лютого, Іран завдає ударів не тільки по американських чи ізраїльських об’єктах на Близькому Сході.

Реклама

У неділю, 1 березня, іранські дрони та ракети атакували морські об’єкти біля столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Напередодні, 28 лютого, під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Того ж дня вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.