Атака на Новоросійськ

Атака на Новоросійськ / © із соцмереж

Війна
180
1 хв
Атака на Новоросійськ

Новоросійський порт у вогні: після атаки дронів палає нафтовий термінал (відео)

У Новоросійську відбувається атака дронів — у районі морського порту спалахнув нафтовий термінал.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич

У російському Новоросійську триває атака безпілотників. У місті пролунали вибухи, ймовірно працює ППО, а на території порту спалахнув нафтовий термінал.

Про це повідомляють місцеві ресурси та мер міста Андрій Кравченко.

За попередніми даними, в районі Новоросійського морського порту зафіксовано пожежу на нафтовому терміналі. На відео, які поширюють у соцмережах, видно палаючий об’єкт на тлі пострілів і гучних вибухів.

© із соцмереж

У місті продовжують лунати детонації. За повідомленнями місцевих жителів, щось вибухає поблизу житлових кварталів. Імовірно, працюють сили протиповітряної оборони.

Мер Новоросійська заявив, що уламки безпілотника влучили в багатоповерховий будинок — пошкоджено покрівлю. Згодом він уточнив, що за однією з адрес уламки БПЛА влучили у квартиру, поранена одна людина.

За його словами, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Перекрито рух

На тлі атаки БПЛА та безекіпажних катерів у місті перекрили рух у районі набережної.

Інформація щодо масштабів пожежі на терміналі та наслідків атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що далекобійні безпілотники Служби безпеки України уразили одну з ключових нафтотранспортних інфраструктур Росії — нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» у Татарстані.

Ми раніше інформували, що у Мережі з’явилися зображення наслідків удару дронів СБУ, які повторно вразили найбільший у Чорноморському регіоні РФ нафтовий термінал «Таманьнефтегаз».

