Британську базу на Кіпрі атакував іранський дрон: подробиці

Іранський дрон

Британська авіабаза RAF Akrotiri на Кіпрі зазнала удару безпілотника. За попередніми даними, жертв немає, але зафіксовано незначні пошкодження аеродрому.

Про це повідомляє видання Cyprus Mail.

За інформацією джерел медіа, персоналу бази повідомили, що “малий дрон” влучив по території аеродрому, після чого керівництво об’єкта розпочало реагування на інцидент. Підтверджено, що постраждалих немає, однак удар спричинив “незначну шкоду”.

Працівникам бази наказали “залишатися на місці та чекати подальших вказівок”, попередивши, що “можливі додаткові влучання”. Вибухи та сирени було чути у сусідньому Лімасолі.

Непідтверджені повідомлення свідчать, що дрон, який атакував базу, міг бути Shahed 136 — ударним безпілотником іранського виробництва, який раніше застосовувався як під час атак Ірану на Ізраїль, так і російськими військовими у війні проти України.

Офіційного підтвердження типу безпілотника наразі немає.

Напередодні опівночі британські бази на Кіпрі оголосили “security threat” — загрозу безпеці. Персоналу наказали повернутися додому, залишатися всередині приміщень, відійти від вікон та укритися за масивними меблями до подальших інструкцій.

Інцидент стався на тлі суперечливих заяв щодо можливих ракет у напрямку Кіпру.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив телеканалу Sky News, що “дві ракети були випущені у напрямку Кіпру”. Водночас він додав, що, за оцінками Лондона, вони не були націлені безпосередньо на острів.

Однак президент Кіпру Нікос Христодулідіс, лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхурман, міністр оборони Васіліс Пальмас та речник уряду Костянтінос Летимбіотіс спростували цю інформацію.

Летимбіотіс заявив, що “немає жодних ознак того, що країна перебувала під загрозою”, а Пальмас категорично заперечив твердження британської сторони. Пізніше Христодулідіс повідомив, що під час телефонної розмови прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер чітко підтвердив: Кіпр не був ціллю.

Інформація щодо обставин атаки уточнюється.

Куди завдає ударів Іран

Нагадаємо, що у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, яка розпочалася 28 лютого, Іран завдає ударів не тільки по американських чи ізраїльських об’єктах на Близькому Сході.

У неділю, 1 березня, іранські дрони та ракети атакували морські об’єкти біля столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Напередодні, 28 лютого, під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Того ж дня вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.