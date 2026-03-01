- Дата публікації
"Ми попросили українців допомогти партнерам збивати іранські дрони" — Стармер звернувся до нації
Прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що українські експерти допоможуть збивати іранські дрони та посилювати захист баз у Перській затоці.
Через непередбачувані обстріли з боку Ірану Велика Британія надає свої військові бази для операцій США та залучає фахівців з України, щоб протидіяти іранським дронам.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні до нації в Х.
Стармер повідомив про актуальну ситуацію на Близькому Сході.
«Ми не беремо участі у наступальних ударах, але продовжимо посилювати оборону в регіоні. Разом із нашими експертами ми залучимо українських фахівців, щоб допомогти союзникам у Перській затоці відбивати атаки іранських безпілотників», — зазначив прем’єр.
Він прокоментував ескалацію ситуації в Ірані та засудив атаки Тегерану на країни, які не брали участі у військових діях, а також запевнив, що Лондон робить усе можливе для безпеки своїх громадян.
Удари по Ірану: що відомо
Нагадаємо, під час протестів проти ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 23 людини. Так, у Пакистані відбулися масові акції 1 березня. Вони переросли у насильство в кількох містах країни.
Тим часом у США повідомили, що в межах операції Epic Fury троє військовослужбовців загинули, ще п’ятеро зазнали тяжких поранень.
А президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану може тривати близько чотирьох тижнів.