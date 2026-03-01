Протести через удари по Ірану вийшли з-під контролю: у Пакистані десятки жертв

Пакистан / © Associated Press

У Пакистані зросла кількість загиблих під час протестів проти ударів США та Ізраїлю по Ірану. За останніми даними, жертвами сутичок стали щонайменше 23 людини.

Про це повідомляє видання Reuters.

Масові акції, що відбулися у неділю, переросли у насильство в кількох містах країни. Найбільш напружена ситуація була у портовому Карачі, де загинули десятеро протестувальників. Там демонстранти прорвалися до зовнішнього периметра консульства США, після чого охорона відкрила вогонь. У місті Скарду на півночі країни під час заворушень загинули ще 11 осіб, коли натовп підпалив офіс ООН. Ще двоє людей загинули в Ісламабаді.

За інформацією поліції, поранення отримали щонайменше 34 людини. У лікарнях Карачі повідомили, що всі загиблі та постраждалі зазнали вогнепальних поранень. Влада провінції Сінд розпорядилася провести розслідування інциденту.

У Карачі протестувальники скандували антиамериканські та антиізраїльські гасла біля дипломатичної установи. Під час сутичок було підпалено автомобіль, а також зафіксовано зіткнення з поліцією. Представник місцевої влади повідомив, що співробітники консульства перебувають у безпеці, а зв’язок із ними підтримується постійно.

Подібні протести відбулися і в Іраку. У Багдаді сотні проіранських демонстрантів намагалися прорватися до дипломатичної зони, де розташоване посольство США. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати для розгону натовпу.

Водночас у низці європейських міст, зокрема в Парижі, частина іранської діаспори вийшла на вулиці, щоб відзначити загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Люди розмахували прапорами дореволюційної Іранської монархії та влаштовували святкування.

Пакистан та Ірак, які мають одні з найбільших шиїтських громад у світі після Ірану, стали епіцентрами наймасштабніших протестів, викликаних останніми ударами по Ірану. Посольство США в Ісламабаді повідомило, що відстежує ситуацію та закликало своїх громадян дотримуватися заходів безпеки.

Як відреагували на бомбардування союзники Ірану

Нагадаємо, раніше Китай виступив із критикою військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, попередивши, що це ризикує занурити Близький Схід у ще глибшу нестабільність та підірвати міжнародне право.

Водночас Володимир Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв’язку із загибеллю верховного лідера країни Алі Хаменеї.