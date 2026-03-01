Удари США та Ізраїлю по Ірану та вбивство Хаменеї: як відреагував Китай

Голова МЗС Китаю Ван Ї / © Getty Images

Офіційний Пекін назвав військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану «неприйнятною» та попередив про загрозу масштабної дестабілізації всього Близького Сходу.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час термінових консультацій із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За даними державного агентства Сіньхуа, китайська сторона вкрай занепокоєна ескалацією, яка вже охопила регіон Перської затоки.

Ключові тези Пекіна

Критика ліквідації лідера: Ван Ї назвав вбивство Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї «відвертим вбивством лідера суверенної держави», що є порушенням міжнародних норм.

Зрив дипломатії: у Китаї наголосили, що удари відбулися саме під час переговорного процесу між Вашингтоном і Тегераном, що робить їх «неприйнятними».

Загроза «прірви»: дипломати попередили, що регіон стоїть на межі небезпечної прірви, а односторонні дії без мандата ООН лише підривають світовий порядок.

Пекін закликав сторони до негайного припинення вогню та повернення за стіл переговорів, підкресливши свою принципову позицію проти застосування сили та «підбурювання до зміни режимів» у суверенних країнах.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України прокоментували ліквідацію аятоли Алі Хаменеї. Очільник МЗС Андрій Сибіга натякнув, хто буде наступним після ліквідації Хаменеї.