Четверта річниця вторгнення РФ наближається: Путін отримав сигнал підтримки від Сі

Сі Цзіньпін і Володимир Путін. / © Associated Press

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з «фюрером» РФ Володимиром Путіним. Їхня розмова відбулася перед початком тристоронніх переговорів між Україною, США і РФ в Абу-Дабі та незадовго до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили South China Morning Post, The Japan Times і Вloomberg.

Китайський лідер наголосив, що відносини між Пекіном і Москвою розвиваються «у правильному напрямку». Однак, каже Сі, для їхнього розвитку необхідний «великий план». Як повідомило Центральне телебачення КНР, китайський лідер сказав Путіну, що країна буде більш проактивною у відкритті економіки.

Своєю чергою, Путін високо оцінив торгівлю енергоносіями з Китаєм. За словами «фюрера», енергетичне партнерство є взаємовигідним і справді стратегічним. Окрім того, диктатор назвав зразковою взаємодію РФ і КНР.

«Зовнішньополітичний зв’язок між Москвою та Пекіном залишається важливим стабілізуючим фактором. Ми готові продовжувати якомога тісну координацію у глобальних та регіональних справах», — цитує Путіна Вloomberg.

Зазначається, що переговори між Путіним і Сі перші від початку року. Днями відбулися зустріч очільника МЗС Китаю Ван І та глави Радбезу РФ Сергія Шойгу, який перебував з візитом у Пекіні.

Путін і Сі востаннє зустрічалися торік у вересні на саміті Шанхайської організації співробітництва в Пекіні та на військовому параді на честь перемоги у Другій світовій війні.

Вloomberg акцентувало на тому, що від моменту вторгнення РФ до України 2022-го «безпрецедентні західні санкції підштовхнули Москву до посилення торговельних зв’язків з Китаєм, оскільки обидва лідери прагнули представити єдиний фронт у зусиллях, спрямованих на протистояння світовому порядку, очолюваному США».

Водночас Україна та Європа звинуватили Пекін у наданні прямої військової допомоги воєнним зусиллям Росії. КНР заперечує звинувачення та стверджує, що не є стороною конфлікту.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зробив заяву про мирні наміри Китаю. Мовляв, цілі розвитку його країни абсолютно мирні. Ба більше, КНР ніколи не загрожуватиме іншим державам.