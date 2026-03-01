Іран пішов на контакт після ударів США: Трамп зробив несподівану заяву

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову.

Про це глава Білого дому повідомив у коментарі виданню The Atlantic.

За словами Трампа, Тегеран мав раніше піти на компроміс, однак зволікав із рішенням.

“Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони занадто довго чекали”, — зазначив він.

У коментарі Fox News американський президент також заявив, що США завдали превентивних ударів, оскільки Іран нібито був близький до отримання ядерної зброї.

“Іран мав отримати ядерну зброю протягом двох тижнів, тому ми діяли на випередження”, — сказав Трамп.

Водночас він повідомив, що внаслідок американських атак загинули 48 іранських посадовців. Президент США також підкреслив, що військові операції проти Ірану, за його оцінками, проходять “швидше, ніж планувалося”.

“Ніхто не може повірити в той успіх, якого ми досягаємо. Це просувається дуже швидко”, — заявив він.

Коментуючи ситуацію на енергетичному ринку, Трамп запевнив, що не стурбований можливим зростанням цін на нафту.

“Я ні про що не хвилююся. Я просто роблю те, що правильно. У підсумку все спрацьовує”, — додав президент США.

Бомбардування Ірану — останні новини

Нагадаємо, наприкінці лютого США здійснили операцію “Епічна лють” проти іранських цілей. І, як зазначають експерти, 28 лютого американські військові вперше використали українську тактику застосування дронів.

Іран у відповідь завдав ударів по Ізраїлю та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи.

Також стало відомо про смерть верховного лідера Ірану. По комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб.

На військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану вже є реакція Пекіна. Там назвали атаку «неприйнятною» та попередили про загрозу масштабної дестабілізації всього Близького Сходу.