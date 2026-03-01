Шанс для Трампа: як домовленість Вашингтона та Пекіна може примусити Кремль до миру в Україні

Валерій Чалий / © Голос Америки

Сполучені Штати Америки зараз мають можливість закінчити одразу дві війни — в Україні та Ірані, і ключ до цього врегулювання полягає у домовленості між Вашингтоном та Пекіном.

Про це колишній посол України у США Валерій Чалий написав у Facebook.

«США запевняють КНР, що не будуть продовжувати далі в Ірані в обмін на тиск Пекіна на Кремль, щоб там скористалися можливістю зупинитися по лінії фронту в Україні», — окреслив дипломат можливий сценарій.

За словами Чалого, Кремль, який «виглядає дуже слабким і безсилим на тлі атаки на його союзника — режим аятоли, мусить вибирати». І ця опція, вважає дипломат, — реальний шанс.

«ЄС це очевидно змушений буде прийняти і підтримати та проведе переговори з Ізраїлем. ОАЕ, Бахрейн, Катар та й інші країни регіону, включно із Саудівською Аравією не будуть вже проти. А деякі навіть дуже зрадіють. Туреччині, Азербайджану, всій Середній Азії нова багатомільйонна хвиля біженців також не потрібна», — написав він.

Після цього, пише він, Україна могла б отримати перемирʼя.

«Начебто з геополітичної точки зору непогано. І всі зберігають обличчя. І мир повертається. І Дональд Трамп зразу зупинив дві війни, які могли вийти вже на рівень регіональних… От тільки немає впевненості, що великі країни мислять вже тепер такими категоріями. Скринька Пандори вже, на жаль, відчинена…» — додав диломат.

Що відомо про «дедлайни» Трампа

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на джерела у дипломатичних колах Європи повідомило, що Дональд Трамп поставив дедлайн на «мир» в Україні. За інформацію співрозмовників видання, адміністрація Білого дому прагне укласти угоду до 4 липня — це дата святкування 250-річчя незалежності США.

Водночас, як заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, Сполучені Штати не називали жодних «дедлайнів» для завершення війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команда Трампа не висувала Україні жодних ультиматумів щодо зупинки військової допомоги чи термінового закінчення війни.