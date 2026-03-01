В Україні 2 березня застосують графіки відключень світла: коли діятимуть

Енергетика України / © Associated Press

У понеділок, 2 березня, в окремих регіонах України з 08:00 і до кінця доби діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії для населення, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в компанії “Укренерго”.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак, які завдали пошкоджень українській енергосистемі.

Енергетики наголошують, що ситуація залишається нестабільною і може змінюватися залежно від стану мереж та обсягів генерації. Тому час та обсяг відключень у конкретних населених пунктах можуть коригуватися.

Українцям рекомендують стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах. Саме там публікують оновлені графіки та повідомлення про зміни.

Також громадян просять ощадливо використовувати електроенергію, особливо у періоди, коли світло подається за графіком. Це допоможе зменшити навантаження на систему та скоротити тривалість можливих обмежень.

Нагадаємо, для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.

Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі.