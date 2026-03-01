ТСН в социальных сетях

266
1 мин

В Украине 2 марта применят графики отключений света: когда будут действовать

Ограничения введут с 08:00 до конца суток из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Энергетика Украины

Энергетика Украины / © Associated Press

В понедельник, 2 марта, в отдельных регионах Украины с 08:00 до конца суток будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии для населения, а также ограничение мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак, нанесших повреждение украинской энергосистеме.

Энергетики отмечают, что ситуация остается нестабильной и может изменяться в зависимости от состояния сетей и генерации. Потому время и объем отключений в конкретных населенных пунктах могут корректироваться.

Украинцам рекомендуют следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах. Там публикуют обновленные графики и сообщения об изменениях.

Также граждан просят экономно использовать электроэнергию, особенно в периоды, когда свет подается по графику. Это поможет снизить нагрузку на систему и сократить продолжительность возможных ограничений.

Напомним, для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд долларов. Денис Шмигаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов.

Как прогнозируют эксперты, отключение света будет продолжаться и весной, хотя солнечная генерация будет помогать частично компенсировать дефицит в сети.

