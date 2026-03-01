ТСН в социальных сетях

РФ готовит новые массированные удары — Зеленский со ссылкой на разведку

Россия не планирует останавливаться с обстрелами и готовит новые атаки по инфраструктуре Украины, заявил Зеленский. Президент подчеркнул необходимость максимально реагировать на каждую угрозу.

РФ готовит новые массированные удары — Зеленский со ссылкой на разведку

Президент Украины / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не планирует прекращать обстрелы и готовит новые атаки по украинской инфраструктуре.

Об этом Зеленский сообщил 1 марта в вечернем обращении.

По его словам, у украинской разведки уже есть соответствующая информация о подготовке врагом очередных ударов.

Мы знаем, что россияне не собираются останавливаться с ударами. Это факт. Они готовят новые атаки по инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию», — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что все службы и подразделения, отвечающие за защиту страны, должны оставаться максимально сосредоточенными и дальше, так же, как и зимой во время массированных атак на энергетику.

Он подчеркнул, что ключевой задачей является своевременное реагирование на воздушные угрозы и максимальное уничтожение целей РФ, чтобы минимизировать последствия возможных атак.

«На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели максимум из возможного», — отметил Зеленский.

Напомним, вечером воскресенья, 1 марта, в Киеве объявили воздушную тревогу. Столица — под угрозой атаки баллистики.

Ранее Украину атаковали «Шахеды».

Россия в очередной раз атаковала энергетические объекты Украины в конце февраля. Тогда планы россиян по масштабным разрушениям не были реализованы. Однако зафиксированы отдельные попадания, в частности, в объект теплогенерации в Киевской области и подстанции в Одесской области.

