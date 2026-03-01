- Дата публикации
Зеленский пригласил Фицо в Украину: что стоит за срочными переговорами
Переговоры могут касаться транзита нефти, поставок электроэнергии и двусторонних отношений.
Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо совершить визит в Киев 6 или 9 марта для обсуждения актуальных двусторонних вопросов.
Об этом сообщили в офисе президента.
Отмечается, что предложение последовало после телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и словацким премьером. В Киеве подчеркнули, что ожидают конструктивного диалога и готовы обсудить все существующие проблемные темы в отношениях между государствами.
Что предшествовало
В контексте отношений между странами ранее Словакия призвала к немедленному возобновлению транзита нефти через территорию Украины. Также Братислава предлагала привлечь европейских экспертов для проверки технического состояния нефтепровода.
Кроме того, премьер-министр Роберт Фицо заявлял о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. По его словам, это решение связано с вопросом возобновления транспортировки российской нефти в Словакию.
Словацкое правительство также выражало обеспокоенность по безопасности нефтепровода "Дружба". Фицо отмечал, что система транспортировки работает, однако, по его мнению, существуют риски, что с ней может произойти ситуация, подобная инцидентам с газопроводами "Северный поток".
В то же время, правительства Венгрии и Словакии договорились создать совместную комиссию для расследования повреждений нефтепровода на территории Украины и обратились в Киев с требованием предоставить доступ к месту аварии.