Истерика Орбана и Фицо из-за нефтепровода "Дружба": как реагируют в Украине и ЕС

Нефтепровод «Дружба" — последняя энергетическая ниточка, связывающая Москву с Европой — стал инструментом откровенного политического шантажа. Российские ракеты повредили магистраль в конце января, однако Будапешт и Братислава обвинили в остановке поставок Украину. Теперь Киев сталкивается с угрозами отключения электричества и блокированием миллиардных кредитов.

Мария Васильева разбиралась, удастся ли Европе усмирить лояльных к Кремлю политиков.

Парадокс «Дружбы»: Россия уничтожает, а Украина виновата

Российская нефть уже месяц не поступает в Венгрию и Словакию из-за атак самой же РФ по украинской системе нефтепроводов. Несмотря на техническую невозможность прокачки, Виктор Орбан называет ситуацию «политическим шантажом» со стороны Киева.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Наш восточный сосед блокирует поставки нефти с 27 января. Правительство определило, что технических препятствий для восстановления нет. Это открытый политический шантаж».

Президент Владимир Зеленский назвал эти заявления полной неправдой и посоветовал венгерскому лидеру сменить адресата претензий.

Владимир Зеленский, Президент Украины: «Россия уничтожила этот нефтепровод уже несколько раз. Поэтому именно Орбан пусть теперь поговорит с Путиным. Возможно, об энергетическом прекращении огня. Как только туда приближается ремонтная бригада, они повторяют нападения. Зачем восстанавливать? Чтобы терять больше людей? Это очень высокая цена».

Угрозы Фицо: выключит ли Словакия свет?

Словацкий премьер Роберт Фицо пошел еще дальше, приказав государственной компании SEPS прекратить аварийную помощь украинской энергосистеме. Однако в «Укрэнерго» уверяют: это лишь политическая риторика.

Почему угрозы Фицо малореальны:

Коммерческая основа: Весь импорт тока происходит через европейских операторов, а словацкие сети — лишь транзитный путь. Штрафные санкции: Отказ в аварийной помощи при наличии технической возможности является нарушением протоколов ENTSO-E, что обернется для Братиславы огромными штрафами.

Брюссель готовит «план Б»

Венгрия продолжает блокировать репарационный кредит в 90 миллиардов евро, который является критическим для выживания украинской экономики (собственные средства Украины иссякнут уже в апреле). Однако руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 24 февраля дала четкий сигнал Орбану.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: «Займ был согласован двадцатью семью главами государств. Они дали слово, и его нельзя нарушить. У нас есть разные варианты обойти вето, и мы их используем».

Деньги должны поступить уже в конце марта. Кроме того, ЕС готовит законодательное закрепление полного отказа от российской нефти, что заставит Орбана и Фицо выбирать: дешевое сырье из Москвы или преимущества членства в Евросоюзе.

Как Орбан манипулирует

Эксперты считают, что нынешний кризис — это также шанс для Украины остановить энергетический террор. Любой следующий обстрел нефтегазовой системы автоматически будет означать, что лояльные к Кремлю правительства в Европе не получат своих ресурсов.

Тем временем Виктор Орбан разворачивает войска возле энергообъектов и обвиняет Киев в попытке сменить правительство в Венгрии. Это происходит на фоне падения рейтингов его партии перед парламентскими выборами, назначенными на 12 апреля. Дешевая российская нефть — его главный предвыборный козырь, который Брюссель и Киев теперь держат в своих руках.

Напомним, российские войска нанесли удар по ключевой линейной станции «Броды» нефтепровода «Дружба». Это поражение не является первым случаем атаки на объекты украинской нефтетранспортной инфраструктуры. Враг целенаправленно выбирает целями объекты нефтетранспортной системы Украины.

