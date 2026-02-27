- Дата публикации
-
Украина
Отключение света 28 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на субботу, 28 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
В большинстве регионов Украины в субботу, 28 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 28 февраля:
Группа 1: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
Группа 2: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00
Группа 3: 03:00-06:30, 13:00-17:00
Группа 4: 03:30-07:00, 13:30-17:30
Группа 5: 05:00-09:00, 14:30-18:00
Группа 6: 05:30-09:30, 15:00-19:00
Группа 7: 06:30-10:30, 15:30-20:00
Группа 8: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Группа 9: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30
Группа 10: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00
Группа 11: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00
Группа 12: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00
Группа 13: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
Группа 14: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00
Группа 15: 03:00-06:30, 13:00-17:00
Группа 16: 03:30-07:00, 13:30-17:30
Группа 17: 05:00-09:00, 14:30-18:00
Группа 18: 05:30-09:30, 15:00-19:00
Группа 19: 06:30-10:30, 15:30-20:00
Группа 20: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Группа 21: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30
Группа 22: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00
Группа 23: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00
Группа 24: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00
Группа 25: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
Группа 26: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00
Группа 27: 03:00-06:30, 13:00-17:00
Группа 28: 03:30-07:00, 13:30-17:30
Группа 29: 05:00-09:00, 14:30-18:00
Группа 30: 05:30-09:30, 15:00-19:00
Группа 31: 06:30-10:30, 15:30-20:00
Группа 32: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Группа 33: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30
Группа 34: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00
Группа 35: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00
Группа 36: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00
Группа 37: 11:30-15:00, 22:00-24:00
Группа 38: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Группа 39: 13:00–17:00
Группа 40: 13:30-17:30
Группа 41: 07:00-09:00, 14:30-18:00
Группа 42: 07:00-09:30, 15:00-19:00
Группа 43: 07:00-10:30, 15:30-20:00
Группа 44: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Группа 45: 08:00-12:00, 17:30-21:30
Группа 46: 09:00-13:00, 18:00-22:00
Группа 47: 09:30-13:30, 19:00-23:00
Группа 48: 10:30-14:30, 21:30-24:00
Группа 49: 11:30-15:00, 22:00-24:00
Группа 50: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Группа 51: 13:00–17:00
Группа 52: 13:30-17:30
Группа 53: 07:00-09:00, 14:30-18:00
Группа 54: 07:00-09:30, 15:00-19:00
Группа 55: 07:00-10:30, 15:30-20:00
Группа 56: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Группа 57: 08:00-12:00, 17:30-21:30
Группа 58: 09:00-13:00, 18:00-22:00
Группа 59: 09:30-13:30, 19:00-23:00
Группа 60: 10:30-14:30, 21:30-24:00
График отключения света в Киевской области
В Киевской области отключения будут продолжаться от 6 до 10 часов в зависимости от очереди.
График отключения света в Одесской области
Графики действуют только там, где разрешает состояние сети. Город Одесса – продолжаются экстренные отключения.
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области отключения света для очередей 2.2, 4.1, 4.2, 5.1 не запланированы .
График отключения света в Николаевской области 28 февраля:
1.1 - 15:30 - 16:30;
1.2 - 16:30 - 20:00;
2.1 - 20:00 - 23:30;
3.1 - 16:30 - 20:00;
3.2 - 16:30 - 20:00;
5.2 - 15:30 - 16:30;
6.1 - 23:30 - 00:00;
6.2 - 15:30 - 16:30.
График отключения света в Запорожской области
Ситуация в области остается сложной. свет будут отключать периодами по 5 часов. В общей сложности обесточивание продлится по 10-15 часов в сутки.
График отключения света в Запорожской области 28 февраля:
1.1: 00:00 - 00:30, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
В Харькове и Харьковской области использованы графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
График отключения света в Днепропетровской области
На Днепропетровщине света не будет больше полусуток. Периоды отключений будут продолжаться от 3 до 7 часов.
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 28 февраля:
Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
Очередь 2.1: 00-02, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
Очередь 3.2: 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Очередь 6.2: 06-09, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
График отключения света в Сумской области
В Сумской области введены жесткие ограничения электроснабжения. У большинства потребителей свет будет по 8 часов в сутки короткими периодами по 2 часа.
График отключения света в Житомирской области.
В Житомирской области свет будут отключать периодами по 2-3 часа. Но в общем без электричества потребители будут по 9-11 часов в сутки.
График отключения света в Житомирской области 28 февраля:
Очередь 1.1: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00
Очередь 1.2: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00
Очередь 2.1: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00
Очередь 2.2: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 17:00-20:00
Очередь 3.1: 3:00-6:00, 8:00-11:00, 17:00-20:00
Очередь 3.2: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
Очередь 4.1: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
Очередь 4.2: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
Очередь 5.1: 6:00-8:00, 11:00-14:00, 20:00-22:00
Очередь 5.2: 6:00-8:00, 11:00-14:00, 20:00-22:00
Очередь 6.1: 6:00-8:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00
Очередь 6.2: 6:00-8:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 28 февраля:
1.1: 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:30, 16:00 - 18:30, 23:00 - 00:00
1.2: 05:30 - 07:30, 11:00 - 13:30, 17:00 - 19:30, 23:00 - 00:00
2.1: 00:00 - 02:00, 06:30 - 09:00, 12:30 - 15:00, 18:30 - 21:00
2.2: 01:30 - 03:30, 07:30 - 10:00, 13:30 - 16:00, 19:30 - 21:00, 23:30 - 00:00
3.1: 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:30 - 17:00, 21:30 - 23:00
3.2: 00:00 - 02:00, 07:00 - 09:30, 13:00 - 15:30, 19:00 - 21:30
4.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 06:30, 12:00 - 14:30, 18:00 - 20:00
4.2: 03:30 - 05:30, 09:00 - 11:30, 15:00 - 17:30
5.1: 02:00 - 04:30, 08:00 - 10:30, 14:00 - 16:30, 21:00 - 22:30
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:00
6.1: 04:30 - 07:00, 10:30 - 13:00, 16:30 - 19:00, 22:30 - 23:30
6.2: 04:00 - 06:00, 09:30 - 12:00, 15:30 - 18:00, 21:30 - 23:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
На Буковине
График отключения света в Хмельницкой области
Где не будут отключать свет
В субботу, 28 февраля, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.
Напомним, нардеп рассказал, что будет со светом в Украине в ближайшие полгода и когда исчезнут графики отключений. Андрей Жупанин подчеркнул, что в течение ближайшего месяца изменений лучше ожидать не стоит.