Отключение света 28 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 28 февраля

Дополнено новыми материалами

В большинстве регионов Украины в субботу, 28 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 28 февраля:

Группа 1: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00

Группа 2: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 3: 03:00-06:30, 13:00-17:00

Группа 4: 03:30-07:00, 13:30-17:30

Группа 5: 05:00-09:00, 14:30-18:00

Группа 6: 05:30-09:30, 15:00-19:00

Группа 7: 06:30-10:30, 15:30-20:00

Группа 8: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Группа 9: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30

Группа 10: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 11: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00

Группа 12: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00

Группа 13: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00

Группа 14: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 15: 03:00-06:30, 13:00-17:00

Группа 16: 03:30-07:00, 13:30-17:30

Группа 17: 05:00-09:00, 14:30-18:00

Группа 18: 05:30-09:30, 15:00-19:00

Группа 19: 06:30-10:30, 15:30-20:00

Группа 20: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Группа 21: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30

Группа 22: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 23: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00

Группа 24: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00

Группа 25: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00

Группа 26: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 27: 03:00-06:30, 13:00-17:00

Группа 28: 03:30-07:00, 13:30-17:30

Группа 29: 05:00-09:00, 14:30-18:00

Группа 30: 05:30-09:30, 15:00-19:00

Группа 31: 06:30-10:30, 15:30-20:00

Группа 32: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Группа 33: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30

Группа 34: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 35: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00

Группа 36: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00

Группа 37: 11:30-15:00, 22:00-24:00

Группа 38: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 39: 13:00–17:00

Группа 40: 13:30-17:30

Группа 41: 07:00-09:00, 14:30-18:00

Группа 42: 07:00-09:30, 15:00-19:00

Группа 43: 07:00-10:30, 15:30-20:00

Группа 44: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Группа 45: 08:00-12:00, 17:30-21:30

Группа 46: 09:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 47: 09:30-13:30, 19:00-23:00

Группа 48: 10:30-14:30, 21:30-24:00

Группа 49: 11:30-15:00, 22:00-24:00

Группа 50: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 51: 13:00–17:00

Группа 52: 13:30-17:30

Группа 53: 07:00-09:00, 14:30-18:00

Группа 54: 07:00-09:30, 15:00-19:00

Группа 55: 07:00-10:30, 15:30-20:00

Группа 56: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Группа 57: 08:00-12:00, 17:30-21:30

Группа 58: 09:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 59: 09:30-13:30, 19:00-23:00

Группа 60: 10:30-14:30, 21:30-24:00

График отключения света в Киевской области

В Киевской области отключения будут продолжаться от 6 до 10 часов в зависимости от очереди.

График отключения света на Киевщине 28 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Графики действуют только там, где разрешает состояние сети. Город Одесса – продолжаются экстренные отключения.

График отключения света на Одещине 28 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области отключения света для очередей 2.2, 4.1, 4.2, 5.1 не запланированы .

График отключения света в Николаевской области 28 февраля:

1.1 - 15:30 - 16:30;

1.2 - 16:30 - 20:00;

2.1 - 20:00 - 23:30;

3.1 - 16:30 - 20:00;

3.2 - 16:30 - 20:00;

5.2 - 15:30 - 16:30;

6.1 - 23:30 - 00:00;

6.2 - 15:30 - 16:30.

График отключения света в Запорожской области

Ситуация в области остается сложной. свет будут отключать периодами по 5 часов. В общей сложности обесточивание продлится по 10-15 часов в сутки.

График отключения света в Запорожской области 28 февраля:

1.1: 00:00 - 00:30, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 28 февраля

График отключения света в Харьковской области

В Харькове и Харьковской области использованы графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

График отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине света не будет больше полусуток. Периоды отключений будут продолжаться от 3 до 7 часов.

График отключения света на Днепропетровщине 28 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 28 февраля:

Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22

Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 06-09, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

График отключения света в Сумской области

В Сумской области введены жесткие ограничения электроснабжения. У большинства потребителей свет будет по 8 часов в сутки короткими периодами по 2 часа.

График отключения света на Сумщине 28 февраля

График отключения света в Житомирской области.

В Житомирской области свет будут отключать периодами по 2-3 часа. Но в общем без электричества потребители будут по 9-11 часов в сутки.

График отключения света в Житомирской области 28 февраля:

Очередь 1.1: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00

Очередь 1.2: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00

Очередь 2.1: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00

Очередь 2.2: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 17:00-20:00

Очередь 3.1: 3:00-6:00, 8:00-11:00, 17:00-20:00

Очередь 3.2: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

Очередь 4.1: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

Очередь 4.2: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

Очередь 5.1: 6:00-8:00, 11:00-14:00, 20:00-22:00

Очередь 5.2: 6:00-8:00, 11:00-14:00, 20:00-22:00

Очередь 6.1: 6:00-8:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00

Очередь 6.2: 6:00-8:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 28 февраля

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 28 февраля:

1.1: 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:30, 16:00 - 18:30, 23:00 - 00:00

1.2: 05:30 - 07:30, 11:00 - 13:30, 17:00 - 19:30, 23:00 - 00:00

2.1: 00:00 - 02:00, 06:30 - 09:00, 12:30 - 15:00, 18:30 - 21:00

2.2: 01:30 - 03:30, 07:30 - 10:00, 13:30 - 16:00, 19:30 - 21:00, 23:30 - 00:00

3.1: 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:30 - 17:00, 21:30 - 23:00

3.2: 00:00 - 02:00, 07:00 - 09:30, 13:00 - 15:30, 19:00 - 21:30

4.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 06:30, 12:00 - 14:30, 18:00 - 20:00

4.2: 03:30 - 05:30, 09:00 - 11:30, 15:00 - 17:30

5.1: 02:00 - 04:30, 08:00 - 10:30, 14:00 - 16:30, 21:00 - 22:30

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:00

6.1: 04:30 - 07:00, 10:30 - 13:00, 16:30 - 19:00, 22:30 - 23:30

6.2: 04:00 - 06:00, 09:30 - 12:00, 15:30 - 18:00, 21:30 - 23:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 23 февраля— 1 марта

График отключения света в Черновицкой области

На Буковине

График отключения света в Черновицкой области 28 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

Где не будут отключать свет

В субботу, 28 февраля, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, нардеп рассказал, что будет со светом в Украине в ближайшие полгода и когда исчезнут графики отключений. Андрей Жупанин подчеркнул, что в течение ближайшего месяца изменений лучше ожидать не стоит.