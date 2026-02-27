США недовольны ядерными переговорами с Ираном: Трамп прокомментировал вероятность силового сценария

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал текущее состояние переговоров с Ираном по ядерной программе. Он подчеркнул, что Вашингтон категорически не устраивает позицию Тегерана и открыто допустил возможность военного вмешательства.

Видео разговора Трампа с журналистами на лужайке перед Белым домом опубликовал Fox News.

Ядерное оружие и возможный удар

По словам американского лидера, иранским властям было бы разумно пойти на соглашение и отказаться от своих амбиций, ведь главное требование Соединенных Штатов остается неизменным — никакого ядерного оружия в Иране. Трамп подчеркнул, что пока не принял окончательного решения по военному удару, однако такой вариант развития событий остается на столе.

Общаясь с прессой на лужайке возле Белого дома перед отлетом в Техас, он напомнил о беспрецедентной военной мощи своей страны.

«У нас самая большая армия в мире, никто и близко не стоит. Я очень хотел бы ее не применять, но иногда приходится», — отметил президент США.

Вопрос смены режима

Отвечая на вопрос журналистов о том, стремятся ли Соединенные Штаты к силовому изменению политического режима в Иране, Трамп избежал однозначного ответа. Он отметил, что «никто не знает», как именно будут разворачиваться события дальше. Президент добавил, что было бы хорошо обойтись без военного вмешательства, но иногда страна вынуждена действовать максимально жестко.

Напомним, Вашингтон настаивает, чтобы будущее ядерное соглашение с Тегераном было бессрочным, в отличие от предыдущих договоренностей. Но Иран отверг эти требования США и переговоры прошли безрезультатно.