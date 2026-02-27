Силовий сценарій проти Ірану: Трамп зробив жорстку заяву про ядерні переговори

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розкритикував поточний стан переговорів з Іраном щодо ядерної програми. Він наголосив, що Вашингтон категорично не влаштовує позиція Тегерана, і відкрито припустив можливість військового втручання.

Відео розмови Трампа з журналістами на галявині перед Білим домом опублікував Fox News.

Ядерна зброя та можливий удар

За словами американського лідера, іранській владі було б розумно піти на угоду та відмовитися від своїх амбіцій, адже головна вимога Сполучених Штатів залишається незмінною — жодної ядерної зброї в Ірані. Трамп підкреслив, що поки не ухвалив остаточного рішення щодо військового удару, проте такий варіант розвитку подій залишається на столі.

Спілкуючись із пресою на галявині біля Білого дому перед відльотом до Техасу, він нагадав про безпрецедентну військову міць своєї країни.

«Ми маємо найвеличнішу армію у світі, ніхто й близько не стоїть. Я б дуже хотів її не застосовувати, але іноді доводиться», — зазначив президент США.

Питання зміни режиму

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи прагнуть Сполучені Штати силової зміни політичного режиму в Ірані, Трамп уникнув однозначної відповіді. Він зауважив, що наразі «ніхто не знає», як саме розгортатимуться події далі. Президент додав, що було б дуже добре обійтися без військового втручання, але іноді країна змушена діяти максимально жорстко.

Нагадаємо, Вашингтон наполягає, щоб майбутня ядерна угода з Тегераном була безстроковою, на відміну від попередніх домовленостей. Але Іран відкинув ці вимоги США, тож переговори пройшли безрезультатно.