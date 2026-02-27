Іран відкинув ядерну угоду США: переговори пройшли безрезультатно

США та Іран / © ТСН.ua

26 лютого у Женеві відбулися перемовини між представниками США та Ірану, однак укласти угоду сторонам не вдалося.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел, американську сторону представляли посланці Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони заявили, що Іран має ліквідувати три основні ядерні об’єкти — у Фордо, Натанзі та Ісфахані, а також передати Сполученим Штатам увесь наявний запас збагаченого урану.

Крім того, Вашингтон наполягає, щоб майбутня ядерна угода була безстроковою, на відміну від попередніх домовленостей, укладених за адміністрації Барака Обами.

Нагадаємо, під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп вивів США зі Спільного всеосяжного плану дій та відновив жорсткі санкції проти Тегерана.

Іран, своєю чергою, відкинув вимогу щодо передачі запасів урану за кордон. Тегеран також не погоджується на припинення збагачення урану, демонтаж ядерних об’єктів чи встановлення постійних обмежень на свою ядерну програму.

Попри відсутність прориву, глава МЗС Оману та представник США заявили про певний прогрес і можливість нової зустрічі. За словами оманської сторони, переговори на технічному рівні можуть продовжитися у Відні наступного тижня.

Водночас раніше Дональд Трамп під час виступу в Конгресі заявляв, що Іран продовжує розробляти ядерну зброю та балістичні ракети, здатні досягти території США. Він також допускав можливість військових дій у разі провалу дипломатичних зусиль та паралельно посилював військову присутність у регіоні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп погрожує Ірану військовими ударами, якщо влада країни відмовиться укласти ядерну угоду.

Ми раніше інформували, що Тегеран передав Вашингтону сигнали про готовність переглянути підходи до своєї ядерної програми.