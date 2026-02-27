- Дата публікації
Росіяни вночі крили Запоріжжя: горіли будинки, автівки, є постраждалі
Унаслідок російського удару по Запоріжжю травмовані чотири людини, з них — один підліток.
Російські війська здійснили масований обстріл безпілотними літальними апаратами по одному із населених пунктів у Запорізькому районі,.
Про це повідомили в ДСНС.
«У результаті обстрілу за декількома адресами сталося загоряння двох житлових будинків, господарчої споруди, легкового автомобілю та газопроводу низького тиску. Крім цього, вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджені житлові будинки», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 лютого росіяни масовано обстріляли Запоріжжя. Пошкоджено 18 будинків, сотні людей залишилися без тепла. В одному зі спальних районів ворожий безпілотник влетів прямо у житлову дев’ятиповерхівку. Кілька квартир вигоріли вщент, у всьому будинку не залишилося жодного цілого вікна.