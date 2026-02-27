ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вночі крили Запоріжжя: горіли будинки, автівки, є постраждалі

Унаслідок російського удару по Запоріжжю травмовані чотири людини, з них — один підліток.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місцях працювали рятувальники

На місцях працювали рятувальники / © ДСНС

Російські війська здійснили масований обстріл безпілотними літальними апаратами по одному із населених пунктів у Запорізькому районі,.

Про це повідомили в ДСНС.

«У результаті обстрілу за декількома адресами сталося загоряння двох житлових будинків, господарчої споруди, легкового автомобілю та газопроводу низького тиску. Крім цього, вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджені житлові будинки», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого росіяни масовано обстріляли Запоріжжя. Пошкоджено 18 будинків, сотні людей залишилися без тепла. В одному зі спальних районів ворожий безпілотник влетів прямо у житлову дев’ятиповерхівку. Кілька квартир вигоріли вщент, у всьому будинку не залишилося жодного цілого вікна.

Дата публікації
Кількість переглядів
599
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie