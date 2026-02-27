Россияне ночью крыли Запорожье: горели дома, автомобили, есть пострадавшие

На местах работали спасатели

Реклама

Российские войска совершили массированный обстрел беспилотными летательными аппаратами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате обстрела по нескольким адресам произошло возгорание двух жилых домов, хозяйственного сооружения, легкового автомобиля и газопровода низкого давления. Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, 26 февраля россияне массированно обстреляли Запорожье. Повреждены 18 домов, сотни человек остались без тепла. В одном из спальных районов вражеский беспилотник влетел прямо в жилую девятиэтажку. Несколько квартир выгорели дотла, во всем доме не осталось ни одного целого окна.