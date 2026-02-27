Дочь самой старшей роженицы Подвербной хочет усыновить ребенка: что она рассказала

15-летняя дочь старейшей роженицы Украины Анна Подвербная рассказала о своих мечтах / © ТСН

Дочь старейшей роженицы Украины Валентины Подвербной (последняя рожала ребенка в возрасте 65 лет) после того, как прошло три месяца после смерти матери, строит амбициозные планы на будущее.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua черниговская общественная деятель Оксана Туник-Фриз, которая в течение нескольких лет помогает Анне Подвербной, последняя (девочка живет со своей опекуншей — черниговчанкой Еленой Ятченко) недавно отпраздновала свое 15-летие, серьезно настроена сделать музыкальную карьеру, а также выразила надежду, что во взрослом возрасте удочерит или усыновит ребенка или по крайней мере будет заботиться о ребенке, который находится в сложных жизненных обстоятельствах.

«Для Ани мы приобрели профессиональный саксофон, потому как она готовится к поступлению в музыкальный колледж по классу духовых инструментов. Аня очень довольна, у нее все хорошо получается, хорошие результаты. Сейчас она заканчивает обучение в 9 классе общеобразовательной школы и заканчивает музыкальную школу. В последней она учится в ускоренном режиме», — говорит Туник-Фриз.

И продолжает: «Учитывая, насколько сложным был для Ани предыдущий год, она взвешенно относится к тому, что у нее не стало родной мамы. Она понимала, что смерть мамы — это неизбежно. Но, безусловно, она вспоминает ее с теплом и благодарностью за жизнь. Весной Аня планирует посадить на могиле мамы цветы».

Недавно, 22 февраля, Аня отметила свой день рождения.

«У нее была мечта посетить Львов и мы осуществили ее желание — подарили ей поездку в этот город. Это была первая ее поездка в поезде», — говорят в окружении девочки.

Аня Подвербная со своей опекуншей Еленой Ятченко. Фото предоставлено О.Туник-Фриз

К этому Оксана Туник-Фриз добавляет, что раньше Аня общалась в быту на русском, но теперь стала поклонницей убитой в июле 2024 года языковеда Ирины Фарион, перешла на украинский и делает подчеркнуто замечание всем, кто общается на русском либо слушает российскую музыку.

«Следит также за ходом судебного процесса, который сейчас идет по делу об убийстве Фарион», — уточняет Оксана Туник-Фриз.

Кроме того, по словам Туник-Фриз, Аня много внимания обращает на детей, которые находятся в приютах.

«Говорит, что позже хотела рассказать о том, что она пережила. Говорит о том, что когда вырастет, получит образование и будет самостоятельной, то хочет создать семью и усыновить или удочерить детей, которым сложно. Аня не идеализирует свою маму, как это иногда бывает, когда человек умирает. Аня помнит все плохое, что было, но сохраняет любовь и благодарность. Вспоминает свое первое сообщение в соцсети, которое помогло ей выбраться из сложной ситуации и изменить свою жизнь. Считает, что все сделала очень верно. Время от времени она приходит в квартиру, где жила ее мать, наводит там порядок (в свое время Валентина Подвербная начала там ремонт, чтобы сделать такие условия, которые по оценке соцслужб, были бы удовлетворительными для проживания ребенка и позволили бы вернуть Аню — Ред.). Посетить могилу Валентины Подвербной у Ани с ее опекуншей запланировано на поминальные дни. Лишний раз поехать на кладбище Аня не просится, помнит ее живой», — говорит Оксана Туник-Фриз.

Напомним, ранее сообщалось о том, что было известно о смерти старейшей роженицы Украины. В ноябре прошлого года Валентину Подвербную нашли мертвой в своей квартире.

