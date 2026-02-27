Донька найстаршої породіллі Підвербної хоче всиновити дитину: що вона розповіла

15-річна донька найстаршої породіллі України Анна Підвербна розповіла про свої мрії / © ТСН

Реклама

Донька найстаршої породіллі України Валентини Підвербної (остання народжувала дитину у віці 65 років) після того, як минуло три місяці після смерті матері, будує амбіційні плани на майбутнє.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, яка протягом декількох років допомагає Анні Підвербній, остання (дівчинка мешкає зі своєю опікункою — чернігівчанкою Оленою Ятченко) нещодавно відсвяткувала своє 15-річчя, всерйоз налаштована зробити музичну кар’єру, а також висловила сподівання, що у дорослому віці вдочерить або всиновить дитину або принаймі буде опікуватись дитиною, котра перебуває у складних життєвих обставинах.

«Для Ані ми придбали професійний саксофон, тому як вона готується до вступу у музичний коледж по класу духових інструментів. Аня дуже задоволена, у неї все гарно виходить, гарні результати. Зараз вона закінчує навчання у 9 класі загальноосвітньої школи та музичну школу. В останній вона навчається у пришвидшеному режимі», — каже Тунік-Фриз.

Реклама

Та продовжує: «Враховуючи те, наскільки складним був для Ані попередній рік, вона виважено ставиться до того, що у неї не стало рідної мами. Вона розуміла, що смерть мами — це неминуче. Але, безумовно, вона згадує її з теплом і вдячністю за життя. Навесні Аня планує посадити на могилі мами квіти».

Нещодавно, 22 лютого, Аня відзначила свій день народження.

«У неї була мрія відвідати Львів і ми здійснили це її бажання — подарували їй поїздку до цього міста. Це була перша її поїздка у потязі», — кажуть у оточенні дівчинки.

Аня Підвербна зі своєю опікункою Оленою Ятченко. Фото надано О.Тунік-Фриз

До цього Оксана Тунік-Фриз додає, що раніше Аня спілкувалася у побуті російською, але тепер стала прихильницею вбитої у липні 2024 року мовознавиці Ірини Фаріон, перейшла на українську та робить підкреслено зауваження всім тим, хто або спілкується російською, або слухає російську музику.

Реклама

«Слідкує також за перебігом судового процесу, який зараз триває у справі про вбивство Фаріон», — уточнює громадська діячка.

Крім того, за словами Тунік-Фриз, Аня багато своєї уваги звертає на дітей, які перебувають у притулках.

«Каже, що пізніше хотіла б розповісти про те, що пережила вона. Каже про те, що коли виросте, отримає освіту та буде самостійною, то хоче створити сім’ю та всиновити або вдочерити дітей, яким складно. Аня не ідеалізує свою маму, як це буває інколи, коли людина помирає. Аня пам’ятає все погане, що було, але зберігає любов та вдячність. Згадує свій перший допис у соцмережі, який допоміг їй вибратися зі складної ситуації та змінити своє життя. Вважає, що все зробила дуже правильно. Час від часу вона приходить до квартири, де жила її мати, наводить там порядок (свого часу Валентина Підвербна розпочала там ремонт, щоб зробити такі умови, які б за оцінкою соцслужб, були б задовільними для проживання дитини та дозволили б повернути Аню — Ред.). Відвідати могилу Валентини Підвербної у Ані з її опікункою заплановано на поминальні дні. Зайвий раз поїхати на цвинтар Аня не проситься, пам’ятає її живою», — каже пані Оксана.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що було відомо про смерть найстаршої породіллі України. У листопаді минулого року Валентину Підвербну знайшли мертвою у своїй квартирі.

Реклама









