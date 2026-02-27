Підрив дамби біля Костянтинівки: чи є загроза затоплення та гуманітарної катастрофи

Підрив дамби в районі Осиково / © скриншот

Чи справді руйнування дамби біля міста Костянтинівка Краматорського району Донецької області призвело до катастрофи? Після оприлюднення окупантами відео вибуху Мережею поповзли чутки про невідворотні наслідки.

Про те, що там відбувається насправді, пише видання «Телеграф», посилаючись на власні джерела серед військових та експертів.

За словами захисників на Костянтинівському напрямку, «хайп» навколо цієї події є безпідставним. Вибух стався ще кілька днів тому, вода вже спала, а ситуація стабілізувалася. Військові резюмують: коментувати там фактично нічого, оскільки загрози наразі немає.

«Це локальна гідрологічна подія»

Дамба, про яку йдеться, не є стратегічною спорудою. Вода після удару не розлилася на прилеглі населені пункти, а пішла природним шляхом. Жодних підтоплень житлових кварталів, жодної гуманітарної кризи, пов’язаної безпосередньо з водою, не відбулося і відбутися не може.

Завідувач лабораторії ГІС Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон пояснив, що наразі найбільш імовірний сценарій — це локальна гідрологічна подія з гуманітарними наслідками, а не регіональна екологічна катастрофа рівня великого водосховища.

«Супутникові знімки затоплення прилеглих територій відсутні. Пройшло мало часу. Нічого не можна сказати, не оцінивши масштаб події», — каже Гапон.

Супутниковий знімок території, де була підірвана дамба / © скриншот

Поки супутникові дані не підтверджують серйозного затоплення, говорити про екологічні чи гуманітарні наслідки регіонального рівня передчасно.

ЗСУ спростували заяву ворога про «захоплення» чотирьох сіл

Росія у своїх Telegram-каналах заявляє, що Міньківка, Різниківка, Ямпіль та Закітне вже нібито «в глибокому тилу» окупантів.

Що відбувається на Костянтинівському напрямку / © Телеграф

Речник угрупування військ «Схід» Григорій Шаповал спростував цю інформацію: «Ворог каже, що ці села вже давно в глибокому тилу, але вони перебувають під контролем Сил оборони. Ворог намагається туди інфільтруватися, але виявляється нашими військовими. Проводяться пошуково-ударні дії, ворог знешкоджується і скорочує свій фізичний потенціал».

Тобто українські сили утримують ці населені пункти. Спроби росіян просочитися туди фіксуються і відпрацьовуються. Ворожа пропаганда про «тил» — черговий інформаційний вкид, не підкріплений реальним контролем над територією.

Нагадаємо, 25 лютого аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська підірвали дамбу в районі населеного пункту Осикове на Донеччині, використавши тритонну керовану авіаційну бомбу (ФАБ-3000). Ця атака призвела до підтоплення місцевості та перекриття одного з логістичних шляхів до Костянтинівки.