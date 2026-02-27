Країна НАТО збила російський дрон над найбільшим в Європі авіаносцем: що відомо

Російський дрон намагався наблизитися до атомного авіаносця у Швеції / © Associated Press

Російський безпілотник підлетів до флагмана французьких Військово-морських сил, авіаносця «Шарль де Голль». Він пришвартований у шведському порту Мальме, де готується до навчань.

Про випадок повідомляє FOX News.

За інформацією медіа, дрон злетів із сусіднього російського корабля та наблизився до авіаносця. Збройні сили Швеції підтвердили журналістам, що спостерігали підозрілий політ безпілотника і збили його. Військові наразі не можуть відповісти, що сталося з дроном після втрати з ним звʼязку.

«Шарль де Голль» — найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець. Його загальна довжина — трохи більше 260 метрів. Корабель зазвичай перевозить кілька тисяч моряків та інших військових, а також близько 30 винищувачів.

Де в Європі літали російські дрони

У Західній Європі виявляли безпілотники, що кружляли над аеропортами, військовими базами та електростанціями. Усе це вважають частиною ймовірної програми «гібридної війни», яку веде Росія. Дехто припускає, що вони прибувають, щоб перевірити стійкість окремих країн НАТО, які допомагають Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що за дроновими атаками, які «навалилися» на Німеччину, може стояти Росія.

«Наше припущення полягає в тому, що за більшістю польотів цих дронів стоїть Росія», — цитує DW слова німецького канцлера.

Мерц також назвав чисельність атак не лише на Німеччину, але й загалом на Європу «безпрецедентною». Водночас він відзначив, що наразі жоден із дронів не ніс вибухівки. Очевидно, усі вони виконували розвідувальну місію, припустив канцлер Німеччини.

У кінці 2025 року аеропорт Мюнхена довелося тричі закривати через невідомі дрони, що з’являлися біля летовища ближче до ночі.

Мюнхен — далеко не єдиний європейський аеропорт, який зазнав атаки дронів — налети неопізнаних безпілотників поширилися Європою від Норвегії до Іспанії і від Вільнюса до Брюсселя.

Першим через дрони у повітрі закривали летовища у Варшаві, Жешуві та Любліні в Польщі, після цього — у Копенгагені та Ольборзі у Данії, далі у столиці Норвегії Осло та менших аеропортах на півночі країни.

Тим часом Велика Британія направила команду спеціалістів з боротьби з безпілотниками з полку Королівських ВПС, розгорнутого з бази ВПС Лімінг у Північному Йоркширі, для посилення оборони Бельгії проти безпілотників.

Очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що нова система протидії дронам має бути повністю введена в експлуатацію до кінця 2027 року.