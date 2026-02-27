ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1040
Час на прочитання
1 хв

В усій Україні лунає повітряна тривога: що загрожує

Російські окупанти підняли в небо носій ракет «Кинджал».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

В Україні 27 лютого оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Сирени тривоги лунають у всіх українських регіонах через те, що в Росії зафіксовано зліт бомбардувальника МіГ-31К. Він є носієм ракет «Кинджал».

«Ракетна небезпека по всій території України!» — попередили в Повітряних силах.

Мапа повітряної тривоги 27 лютого / © скриншот

Мапа повітряної тривоги 27 лютого / © скриншот

До слова, незадовго до тривоги російські війська атакували Харків. Мер Ігор Терехов повідомив, що російський дрон типу «Молнія» влучив у навчальний заклад у Новобаварському районі. На місці тривають роботи.

РФ змінила тактику ракетних ударів

Зауважимо, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія почала «дробити» ракетні удари по Україні та зміщувати їх на світанок, сподіваючись на втому сил ППО. Під час останніх атак зафіксовано випадки, коли авіація підіймалася в повітря без пусків. Це може свідчити про критичний технічний стан застарілих ракет Х-22, дефіцит «Кинджалів» та зношеність двигунів літаків МіГ-31К і Ту-95, які вже не виробляються і підтримуються на ходу лише шляхом «канібалізму» запчастин.

Підготовка масованого обстрілу тепер займає щонайменше тиждень через складну логістику: після ударів ЗСУ по аеродромах ворог змушений ховати ракети на віддалених складах.

Жданов прогнозує, що терор енергетики не припиниться і влітку, оскільки пікове навантаження на мережу через спеку робить її вразливою ціллю.

Дата публікації
Кількість переглядів
1040
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie