В усій Україні лунає повітряна тривога: що загрожує

В Україні 27 лютого оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Сирени тривоги лунають у всіх українських регіонах через те, що в Росії зафіксовано зліт бомбардувальника МіГ-31К. Він є носієм ракет «Кинджал».

«Ракетна небезпека по всій території України!» — попередили в Повітряних силах.

До слова, незадовго до тривоги російські війська атакували Харків. Мер Ігор Терехов повідомив, що російський дрон типу «Молнія» влучив у навчальний заклад у Новобаварському районі. На місці тривають роботи.

РФ змінила тактику ракетних ударів

Зауважимо, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія почала «дробити» ракетні удари по Україні та зміщувати їх на світанок, сподіваючись на втому сил ППО. Під час останніх атак зафіксовано випадки, коли авіація підіймалася в повітря без пусків. Це може свідчити про критичний технічний стан застарілих ракет Х-22, дефіцит «Кинджалів» та зношеність двигунів літаків МіГ-31К і Ту-95, які вже не виробляються і підтримуються на ходу лише шляхом «канібалізму» запчастин.

Підготовка масованого обстрілу тепер займає щонайменше тиждень через складну логістику: після ударів ЗСУ по аеродромах ворог змушений ховати ракети на віддалених складах.

Жданов прогнозує, що терор енергетики не припиниться і влітку, оскільки пікове навантаження на мережу через спеку робить її вразливою ціллю.