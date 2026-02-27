ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Пенелопа Крус прийшла на прем’єру у вишуканій сукні з величезною червоною накидкою

Зірка вийшла на червону доріжжку у Лондоні, де почався її промо-тур до нового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус повернулась до свого улюбленого бренду Chanel, з яким співпрацює протягом багатьох років та є їхньою амбасадоркою. Вона одягла ексклюзивне вбрання від цього Модного дому на прем’єру фільму «Наречена», у якому зіграла.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Сукня акторки була довгою та чорною, але хоч і мала лаконічний крій та фосон, та повністю була розшита мілким чорним стеклярусом. Таке оздоблення робило вбрання важким, додавало йому текстури та об’єму.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Доповнила Пенелопа сукню червоної великою накидкою з пір’я, яка додавала луку шику, вишуканості та ефектнос. Це був вдалий яскравий акцент, який зробив лаконічну сукню цікавішою.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Макіяж та зачіска акторки були без яскравих акцентів, але підкреслювали її природну красу. Візажисти, які працювали з Крус, використали ніжний відтінок помади, легкий тон та бронзер, а на її повіках помітні золотаво-коричневі тіні, які вдало підкреслювали карий відтінок очей.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Того ж дня акторка здивувала публіку, адже прийшла на фотосессію у сукні від Jacquemus. Чорна сукня була з колекції осінь-зима 2026, мала глибоке декольте та довгі рукави, а доповнила вона образ сережками від Roberto Cavalli з каменями та чорними туфлями від Amina Muaddi.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Образи акторки Пенелопи Крус (44 фото)

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 рік / © Associated Press

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 рік / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_1 / © instagram.com/penelopecruzoficial

© instagram.com/penelopecruzoficial

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie