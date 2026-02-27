Пенелопа Крус прийшла на прем’єру у вишуканій сукні з величезною червоною накидкою

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус повернулась до свого улюбленого бренду Chanel, з яким співпрацює протягом багатьох років та є їхньою амбасадоркою. Вона одягла ексклюзивне вбрання від цього Модного дому на прем’єру фільму «Наречена», у якому зіграла.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Сукня акторки була довгою та чорною, але хоч і мала лаконічний крій та фосон, та повністю була розшита мілким чорним стеклярусом. Таке оздоблення робило вбрання важким, додавало йому текстури та об’єму.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Доповнила Пенелопа сукню червоної великою накидкою з пір’я, яка додавала луку шику, вишуканості та ефектнос. Це був вдалий яскравий акцент, який зробив лаконічну сукню цікавішою.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Макіяж та зачіска акторки були без яскравих акцентів, але підкреслювали її природну красу. Візажисти, які працювали з Крус, використали ніжний відтінок помади, легкий тон та бронзер, а на її повіках помітні золотаво-коричневі тіні, які вдало підкреслювали карий відтінок очей.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Того ж дня акторка здивувала публіку, адже прийшла на фотосессію у сукні від Jacquemus. Чорна сукня була з колекції осінь-зима 2026, мала глибоке декольте та довгі рукави, а доповнила вона образ сережками від Roberto Cavalli з каменями та чорними туфлями від Amina Muaddi.

Пенелопа Крус / © Associated Press