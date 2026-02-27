Пенелопа Крус прийшла на прем’єру у вишуканій сукні з величезною червоною накидкою

Пенелопа Крус повернулась до свого улюбленого бренду Chanel, з яким співпрацює протягом багатьох років та є їхньою амбасадоркою. Вона одягла ексклюзивне вбрання від цього Модного дому на прем’єру фільму «Наречена», у якому зіграла.
Сукня акторки була довгою та чорною, але хоч і мала лаконічний крій та фосон, та повністю була розшита мілким чорним стеклярусом. Таке оздоблення робило вбрання важким, додавало йому текстури та об’єму.
Доповнила Пенелопа сукню червоної великою накидкою з пір’я, яка додавала луку шику, вишуканості та ефектнос. Це був вдалий яскравий акцент, який зробив лаконічну сукню цікавішою.
Макіяж та зачіска акторки були без яскравих акцентів, але підкреслювали її природну красу. Візажисти, які працювали з Крус, використали ніжний відтінок помади, легкий тон та бронзер, а на її повіках помітні золотаво-коричневі тіні, які вдало підкреслювали карий відтінок очей.
Того ж дня акторка здивувала публіку, адже прийшла на фотосессію у сукні від Jacquemus. Чорна сукня була з колекції осінь-зима 2026, мала глибоке декольте та довгі рукави, а доповнила вона образ сережками від Roberto Cavalli з каменями та чорними туфлями від Amina Muaddi.