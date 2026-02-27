Гороскоп / © Credits

Субота, 28 лютого, день добрих вчинків і благодійності, коли дозволено робити тільки хороші справи — зло, навіть якщо воно здається нам логічним або справедливим, перебуває під найсуворішою забороною.

Навколишні — включно з нами самими — стають недовірливими й образливими, тому доведеться докласти зусиль для того, щоб — навіть випадково — нікого не зачепити та не образити, самим же — важливо не реагувати на можливі чужі провокації.

За найменшої можливості — і у вихідний день це логічно — бажано провести максимум часу на самоті: проаналізувати обставини, що склалися, і свою поведінку, зробити висновки з припущених помилок і подумати про те, як їх виправити. Неділя, 1 березня, продовжить тему усунення хиб — скоєних як давним-давно, так і напередодні.

У спілкуванні з іншими людьми необхідно дотримуватися обережності, оскільки будь-які вчинки цього дня можуть позначитися на нашому спільному майбутньому. Особливо важливо уникати сварок із близькими і друзями: помиритися з ними вдасться нескоро, тож краще не ризикувати стосунками.

Серед дій, які виявляться максимально сприятливими і вигідними — торгівля: купувати і продавати в цей час можна все, від власних виробів ручної роботи до нерухомості.

Кому пощастить у цей цікавий час?

Лев

Леви, які давно готові до поповнення у своїй сім’ї, можуть дізнатися приємну новину щодо того, що найближчим часом їхня мрія здійсниться. Хоч би яким був спосіб, що уможливить таку приємну подію, вона матиме величезне значення як для самих представників знака, так і для їхніх родичів. На особливу увагу заслуговує всиновлення дитини, що внаслідок трагічних обставин залишилася без батьків, або ж узяття під опіку знедоленої дорослої — літньої — людини.

Терези

Терезам — здебільшого тим, хто переймався з приводу розлуки з близькою людиною — зірки приготували приємний сюрприз. Їхня довгоочікувана — і, водночас, несподівана — поява виявиться такою радісною, що в перші хвилини представники знака втратять дар мови. Утім, вимушена німота доволі швидко зміниться красномовством і балакучістю — і їм самим, і близькій їм людині є що розказати одне одному, бо за час, що вони провели нарізно, сталося багато подій і накопичилося багато найрізноманітніших вражень.

Водолій

Водоліям, які давно розглядають можливість переїзду до іншого міста й навіть країни, несподівано відчиняться «двері», що приведуть їх до заповітної мрії. Вони можуть набути найрізноманітніших форм, але, найімовірніше, йтиметься про рекомендації когось із близьких людей або друзів, які розкажуть, у який саме спосіб — методично й поетапно — можна дійти бажаного результату. Головне — не відмахнутися від таких порад, бо саме тепер вони впадуть на правильний «ґрунт», що дасть змогу легко й швидко здійснити мрію.

