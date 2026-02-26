Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна звертати з обраного шляху

Пейзаж / © Credits

В іншому разі Місяць може вважати нас невдячними — тоді про професійні перемоги і прориви доведеться забути на досить тривалий час, а необхідну для них енергію ми, на жаль, витратимо даремно.

Овен

Не найвдаліший день для серйозних фінансових операцій: дрібні минуть вдало, а ось від великих сьогодні краще відмовитися — велика ймовірність прикрої помилки і, як наслідок, істотних збитків.

Телець

Гарний результат дадуть поїздки будь-якого роду: можна вирушати у відрядження, подорожі та просто відвідувати родичів або друзів, які живуть в іншому місті — час мине максимально успішно.

Близнята

Енергією, відпущеною згори цього дня, потрібно розпоряджатися розумно і — що особливо важливо — економно: необхідно розподілити сили не на один, а на кілька днів, а не витратити її блискавично, а тому без толку.

Рак

Не варто витрачати час на розв’язання проблем інших людей, навіть якщо вони будуть дуже просити про це: найімовірніше, вони, з притаманною їм невдячністю, не оцінять вашої самопожертви заради них.

Лев

Паузу, що виникла у справах, немає сенсу заповнювати штучно, однаково користі від цього не буде, ліпше, незважаючи на будній день, скористатися часом, що звільнився, для повноцінного відпочинку.

Діва

Люди, які вас оточуватимуть, будуть надто захоплені розв’язанням власних — як професійних, так і особистих — проблем, тому нападок з їхнього боку можна не побоюватися — часу на вас у них просто не залишиться.

Терези

Можна займатися винятково справами, розрахованими на тривалу перспективу, швидких результатів у розпочатих у цей час справах не передбачається, тому варто брати «розбіг» на стаєрську, а не спринтерську дистанцію.

Скорпіон

Люди, які раптово з’явилися у вашому житті після тривалої розлуки, можуть зіграти важливу роль у професійній і кар’єрній сфері, склавши своєчасну протекцію в якомусь дуже важливому діловому проєкті.

Стрілець

Девіз дня для представників вашого знака — «що посієш, те й пожнеш»: що активніше ви працюватимете, то солідніші та приємніші дивіденди — як матеріальні, так і моральні — в результаті отримаєте.

Козоріг

Обставини цього дня ретельно підштовхуватимуть представників вашого знака до фізичного навантаження, якого потрібно уникати — воно може позначитися на самопочутті найнегативнішим — руйнівним — чином.

Водолій

Цього дня — як, утім, і завжди — категорично забороняється нехтувати талантами, якими наділила вас природа — навпаки, потрібно активно демонструвати як свої здібності, так і їхні результати.

Риби

Від реалізації нових проєктів у фіналі робочого тижня необхідно відмовитися, натомість можна — і потрібно! — продовжувати роботу над тими, що були розпочаті раніше — уже сьогодні ви зможете вийти на фінішну пряму.

