Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 лютого?

З енергією, якої в цей час буде навіть більше, ніж нам потрібно, слід поводитися обережно, роблячи все для того, щоб розпоряджатися нею самостійно, а не чекати, коли вона розпорядиться нами. Якщо вчасно не взяти її під контроль, вона буквально потягне нас за собою, і не факт, що це станеться у потрібному для нас напрямі. Уникнути цього доволі просто — достатньо скласти детальний план і чітко його дотримуватися, не відволікаючись на побічні моменти й процеси, тоді і сили будуть іти тільки туди, де вони справді потрібні.

Риби

Риби можуть, незважаючи на п’ятницю, стати до втілення в життя грандіозного проєкту будь-якої — але насамперед ділової та професійної — властивості, до якої вони давно готувалися. Почавши активно діяти саме сьогодні, представники знака зможуть знайти оптимальні шляхи розв’язання відповідного питання, що допоможуть діяти швидко, але водночас максимально ефективно, а отже, роботу можна буде завершити впродовж кількох днів, а, можливо, якщо дуже пощастить, усього лише за нинішню добу.

