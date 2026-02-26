ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл з’явилася без своєї каблучки з діамантом, яку їй подарував Гаррі на заручини

З’являється без своєї прикраси герцогиня дуже рідко, тому цей випадок привернув багато уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меган Маркл з’явилася без своєї каблучки

Меган Маркл з’явилася без своєї каблучки / © Getty Images

Герцог і герцогиня Сассекські провели два дні у Йорданії, де 26 лютого разом із делегацією Всесвітньої організації охорони здоров’я відвідали Національний центр реабілітації залежних (NCRA). Меган того дня привернула увагу, оскільки поєднала речі демократичних брендів із розкішними, зокрема була взута у туфлі від Chanel.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Також герцогиня відмовилася від прикрас і навіть не наділа свою заручальну каблучку з діамантом, яку принц Гаррі подарував їй 2017 року. Меган помітили лише з лаконічною золотою каблучкою на пальці.

Обручка Меган Маркл / © Getty Images

Обручка Меган Маркл / © Getty Images

Нагадаємо, що дизайн обручки Гаррі придумав сам. Він обрав великий діамантовий камінь з Ботсвани ограновування «кушон». Два інші камені з боків взяті з тіари принцеси Діани, матері принца Гаррі, адже він хотів, щоб його мама хоча б таким символічним чином була присутня в цей урочистий момент заручин разом із ними.

Заручальна каблучка Меган Маркл / © Getty Images

Заручальна каблучка Меган Маркл / © Getty Images

Заручальні каблучки наречених в британській королівській сім'ї (8 фото)

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Зара Тіндолл / © Getty Images

Зара Тіндолл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / © Getty Images

Герцогиня Корнуольська Камілла / © Getty Images

Герцогиня Корнуольська Камілла / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie