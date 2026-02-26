- Дата публікації
Меган Маркл з’явилася без своєї каблучки з діамантом, яку їй подарував Гаррі на заручини
З’являється без своєї прикраси герцогиня дуже рідко, тому цей випадок привернув багато уваги.
Герцог і герцогиня Сассекські провели два дні у Йорданії, де 26 лютого разом із делегацією Всесвітньої організації охорони здоров’я відвідали Національний центр реабілітації залежних (NCRA). Меган того дня привернула увагу, оскільки поєднала речі демократичних брендів із розкішними, зокрема була взута у туфлі від Chanel.
Також герцогиня відмовилася від прикрас і навіть не наділа свою заручальну каблучку з діамантом, яку принц Гаррі подарував їй 2017 року. Меган помітили лише з лаконічною золотою каблучкою на пальці.
Нагадаємо, що дизайн обручки Гаррі придумав сам. Він обрав великий діамантовий камінь з Ботсвани ограновування «кушон». Два інші камені з боків взяті з тіари принцеси Діани, матері принца Гаррі, адже він хотів, щоб його мама хоча б таким символічним чином була присутня в цей урочистий момент заручин разом із ними.