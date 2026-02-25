- Дата публікації
-
Гроші
Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Завтра, 26 лютого, курс американського долара становитиме 43,24. Його показник впав.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 26 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,24 гривні. Натомість показники євро та злотого не змінилися.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,24 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,96 (±0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (±0 коп.)
Нагадаємо, за оцінкою банкіра, протягом наступного тижня в Україні на валютному ринку різких коливань курсу долара та євро не очікується. Як зазначив Тарас Лєсовий, зазвичай кінець лютого є перехідним періодом для валютного ринку. Ситуація має залишатися стабільною та контрольованою:
готівковий ринок: 43-43,75 грн/долар та 50-52 грн/євро;
міжбанк: 43-43,5 грн/долар та 50-52 грн/євро.