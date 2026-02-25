ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
233
На Буковині ухилянти у "швидкій" і формі медиків тікали за кордон: як їх "розкусили"

На Буковині викрили схему переправлення чоловіків на підробній «швидкій»

Дмитро Гулійчук
Креативний трансфер ухилянтів на Буковині: у "швидкій" і формі медиків – чим все завершилося

Креативний трансфер ухилянтів на Буковині: у "швидкій" і формі медиків – чим все завершилося

У Чернівецькій області ухилянти вигадали нову креативну схеми, як втекти до Румунії. Вони взяли «швидку» і переодягнулися у форму фельдшерів та лікарів.

Про це передають Держприкордонслужба і Чернівецька обласна прокуратура.

43-річний житель Харківщини організував переправлення за кордон п’ятьох чоловіків. Четверо з них — жителі Київської області, ще один — із Запоріжжя.

Підозрюваний забрав всіх п’ятьох «клієнтів» з одного із готелів Києва, де вони завчасно поселились.

«Ділок» одягнув спецодяг працівника «швидкої» та використав бус, замаскований під карету екстреної медичної допомоги — з відповідними наліпками, проблисковими маячками та звуковими сигналами.

Пасажирам наказали вимкнути мобільні телефони. Під час руху в напрямку українсько-румунського кордону водій на блокпостах вмикав проблискові маячки та сирену, розраховуючи уникнути перевірки.

За задумом, водій мав довезти п’ятьох «клієнтів» якомога ближче до кордону і далі вказати їм піший шлях до Румунії в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів.

Такі «послуги» вартували ухилянтам від 7 000 до 13 500 доларів США з особи. Розрахунок здійснювався виключно наперед на криптогаманець. Загалом чоловіки сплатили майже 50 000 доларів США.

Проте правоохоронці «розкусили», що це не справжня «швидка», і затримали ухилянтів під час руху.

Водієві загрожує кримінальна відповідальність, на решту учасників складено адмінпротоколи. Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Чоловік, якого затримали за незаконне переправлення людей до Румунії

Чоловік, якого затримали за незаконне переправлення людей до Румунії

Раніше повідомлялося, що сержанти ТЦК возили ухилянтів з Івано-Франківщини до кордону на службовому авто.

Також ми писали, що на Буковині піп УПЦ МП зі спільником переправляли ухилянтів до Румунії.

