На Буковині ухилянти у "швидкій" і формі медиків тікали за кордон: як їх "розкусили"
У Чернівецькій області ухилянти вигадали нову креативну схеми, як втекти до Румунії. Вони взяли «швидку» і переодягнулися у форму фельдшерів та лікарів.
Про це передають Держприкордонслужба і Чернівецька обласна прокуратура.
43-річний житель Харківщини організував переправлення за кордон п’ятьох чоловіків. Четверо з них — жителі Київської області, ще один — із Запоріжжя.
Підозрюваний забрав всіх п’ятьох «клієнтів» з одного із готелів Києва, де вони завчасно поселились.
«Ділок» одягнув спецодяг працівника «швидкої» та використав бус, замаскований під карету екстреної медичної допомоги — з відповідними наліпками, проблисковими маячками та звуковими сигналами.
Пасажирам наказали вимкнути мобільні телефони. Під час руху в напрямку українсько-румунського кордону водій на блокпостах вмикав проблискові маячки та сирену, розраховуючи уникнути перевірки.
За задумом, водій мав довезти п’ятьох «клієнтів» якомога ближче до кордону і далі вказати їм піший шлях до Румунії в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів.
Такі «послуги» вартували ухилянтам від 7 000 до 13 500 доларів США з особи. Розрахунок здійснювався виключно наперед на криптогаманець. Загалом чоловіки сплатили майже 50 000 доларів США.
Проте правоохоронці «розкусили», що це не справжня «швидка», і затримали ухилянтів під час руху.
Водієві загрожує кримінальна відповідальність, на решту учасників складено адмінпротоколи. Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочину.
