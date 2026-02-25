На Буковині ухилянти у "швидкій" і формі медиків тікали за кордон: як їх "розкусили"

Креативний трансфер ухилянтів на Буковині: у "швидкій" і формі медиків – чим все завершилося / © Держприкордонслужба

Реклама

У Чернівецькій області ухилянти вигадали нову креативну схеми, як втекти до Румунії. Вони взяли «швидку» і переодягнулися у форму фельдшерів та лікарів.

Про це передають Держприкордонслужба і Чернівецька обласна прокуратура.

43-річний житель Харківщини організував переправлення за кордон п’ятьох чоловіків. Четверо з них — жителі Київської області, ще один — із Запоріжжя.

Реклама

Підозрюваний забрав всіх п’ятьох «клієнтів» з одного із готелів Києва, де вони завчасно поселились.

«Ділок» одягнув спецодяг працівника «швидкої» та використав бус, замаскований під карету екстреної медичної допомоги — з відповідними наліпками, проблисковими маячками та звуковими сигналами.

Пасажирам наказали вимкнути мобільні телефони. Під час руху в напрямку українсько-румунського кордону водій на блокпостах вмикав проблискові маячки та сирену, розраховуючи уникнути перевірки.

За задумом, водій мав довезти п’ятьох «клієнтів» якомога ближче до кордону і далі вказати їм піший шлях до Румунії в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів.

Реклама

Такі «послуги» вартували ухилянтам від 7 000 до 13 500 доларів США з особи. Розрахунок здійснювався виключно наперед на криптогаманець. Загалом чоловіки сплатили майже 50 000 доларів США.

Проте правоохоронці «розкусили», що це не справжня «швидка», і затримали ухилянтів під час руху.

© Держприкордонслужба

Водієві загрожує кримінальна відповідальність, на решту учасників складено адмінпротоколи. Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Чоловік, якого затримали за незаконне переправлення людей до Румунії

© Держприкордонслужба

Раніше повідомлялося, що сержанти ТЦК возили ухилянтів з Івано-Франківщини до кордону на службовому авто.

Реклама

Також ми писали, що на Буковині піп УПЦ МП зі спільником переправляли ухилянтів до Румунії.