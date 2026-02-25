Росіяни готуються до наступу: “Осман” розповів про який напрямок йдеться

Військовий 24-ї ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов

Реклама

На Добропільському напрямку російські окупанти поки не мають значних успіхів, проте проводять масштабну підготовку для подальшого просування до міста. Водночас захоплене Селидове ворог перетворив на суцільну військову базу та великий прифронтовий хаб.

Про це повідомив військовий 24-ї ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі.

Нова тактика ворога біля Добропілля

За словами захисника, окупанти на цьому напрямку не обмежуються лише тактикою «повзучої піхоти». Ворог почав активно застосовувати засоби радіоелектронної боротьби та зенітні безпілотники для протидії Силам оборони.

Реклама

Крім того, росіяни постійно запускають розвідувальні крила в український тил, щоб виявляти цілі та коригувати удари своєї авіації. Також противник створює мобільні вогневі групи, які влаштовують засідки та збивають українські FPV-дрони і бомбери. Не припиняються й інженерні роботи та постійне мінування логістичних шляхів українських військових.

Селидове як військовий хаб РФ

Ситуація в окупованому Селидовому кардинально змінилася після його захоплення. Місто повністю перейшло на військові рейки та стало великим тиловим центром для забезпечення російської окупаційної армії.

«Підвали будинків, установ та квартири заселяються особовим складом, облаштовуються госпіталі, продовольчі склади, склади ГЗМ, БК тощо, активність руху військової техніки та ЛАТ на вулицях вже нагадує Краматорськ», — розповів Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, російські війська підірвали дамбу в районі населеного пункту Осикове на Донеччині, використавши тритонну керовану авіаційну бомбу (ФАБ-3000). Ця атака призвела до підтоплення місцевості та перекриття одного з логістичних шляхів до Костянтинівки.