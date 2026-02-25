Россияне готовятся к наступлению: "Осман" рассказал о каком направлении идет речь

Военный 24-й ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов

Реклама

На Добропольском направлении российские кафиры пока не имеют значительных успехов, однако проводят масштабную подготовку для дальнейшего продвижения в город. В то же время захваченный Селидов враг превратил в сплошную военную базу и большой прифронтовый хаб.

Об этом сообщил военный 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.

Новая тактика врага у Доброполья

По словам защитника, оккупанты на этом направлении не ограничиваются только тактикой «ползучей пехоты». Враг начал активно использовать средства радиоэлектронной борьбы и зенитные беспилотники для противодействия Силам обороны.

Реклама

Кроме того, россияне постоянно запускают разведывательные крылья в украинский тыл с целью выявления целей и корректировки ударов своей авиации. Также противник создает мобильные огневые группы, устраивающие засады и сбивающие украинские FPV-дроны и бомберы. Не прекращаются инженерные работы и постоянное минирование логистических путей украинских военных.

Селидово как военный хаб РФ

Ситуация в оккупированном Селидовом кардинально изменилась после его увлечения. Город полностью перешел на военные рельсы и стал большим тыловым центром для обеспечения русской оккупационной армии.

"Подвалы домов, учреждений и квартиры заселяются личным составом, обустраиваются госпитали, продовольственные склады, склады ГСМ, БК и т.д., активность движения военной техники и ЛАО на улицах уже напоминает Краматорск", - рассказал Станислав Бунятов.

Напомним, российские войска взорвали дамбу в районе населенного пункта Осыково в Донецкой области, использовав трехтонную управляемую авиационную бомбу (ФАБ-3000). Эта атака привела к подтоплению местности и перекрытию одного из логистических путей в Константиновку.