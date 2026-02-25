Большой областной центр готовят к круговой обороне: детали

Одесса. / © Associated Press

Реклама

Вокруг Одессы и области создают мощную круговую оборону для боев на суше и море. Речь идет о сложной сети фортификаций.

Об этом сообщил руководитель Регионального управления Силы территориальной обороны «Пивдень» полковник Денис Носиков.

По его словам, продолжается устройство противотанковых рвов, капканов и других малозаметных защитных элементов. Пройти через такой инженерный лабиринт живой силой или техникой будет невозможно.

Реклама

«Мы готовим город и область к круговой обороне. Это очень мощная система: противотанковые воронки, разнообразные ловушки и капканы. Просто так сюда никто не войдет. Это будет невозможно», — подчеркнул военный.

Кроме того, в общинах Одесщины готовят тысячи добровольцев из местного населения, которые проходят обучение на полигонах. По словам Носикова, это люди, имеющие право носить оружие

«Риторика и настроения нашего врага, что Одесса — это там какой-то „русский огород“ или еще какие-то такие вещи, некоторое время и эта риторика изменится», — сказал он.

Кроме того, воздух Одессу защищает комплексная система. Кроме привычных мобильных групп, небо патрулируют специальные экипажи-перехватчики. Пока защитники сбивают до 80% беспилотников РФ.

Реклама

«В настоящее время 70-80% „шахедов“ мы сбиваем. Это очень серьезная эффективность. Думаю, в ближайшее время на 99,9% мы решим этот вопрос», — отмечает Носиков.

Напомним, в течение декабря 2025 года РФ усилила свои атаки на Одессу и область. В частности, под прицелом находилась не только энергетика, но и порты. Теперь Москва усиливает влияние на корабли в Черном море и готовится к массированным ударам по украинской инфраструктуре с помощью новых морских дронов.

Заметим, военный аналитик Иван Тимочко отмечает, что кроме Одессы РФ имеет еще одну цель на юге Украины. Речь идет о поселке Затока. Враг стремится создавать угрозу для Молдовы и поддерживать свои силы в Приднестровье.