Война в Украине-2026: на какие крупные города, вероятно, будет наступать российская армия

Военные эксперты оценили вероятность российского наступления и уровень украинских контрнаступательных действий весной / © ТСН

Война в Украине по прогнозам многих военных экспертов, очевидно, будет продолжаться как минимум до конца 2026 года. Кроме того, в эти дни президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Беларуси готовятся совместные военные учения этой страны с Россией, что, соответственно, может представлять новую угрозу для Украины, как это было четыре года назад.

Насколько вероятно новое наступление российской армии с территории Беларуси и для каких регионов в случае этого возникает угроза — это в комментарии для ТСН.ua рассказали военный аналитик Алексей Гетьман и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

«Давайте вспомним то, что четыре года назад, незадолго до полномасштабного вторжения, тоже происходили якобы учения. Поэтому любые учения, проводимые РФ, тем более вместе с Беларусью, — это может быть подготовкой к наступательным действиям. Будут ли они или нет — вопрос открыт. Конечно, это могут быть и учения, но любая тренировка проводится для подготовки войск, для ведения боевых действий», — говорит Алексей Гетьман.

И задается вопросом: «Какие учения может проводить Россия, если она четыре года находится в состоянии полномасштабной войны?»

И продолжает: «Поэтому, скорее всего, эти учения — прикрытие чего-то другого. Ждать ли нового наступления со стороны Беларуси? Наши границы вдоль Беларуси укреплены. Наш МИД предупреждал Беларусь о том, что есть резолюция Генассамблеи ООН, где четко прописано, что такое агрессия. Там прописано, что может делать страна в случае самообороны. Думаю, что глава Беларуси Александр Лукашенко боится того, что белорусские войска даже вместе с российскими попытались бы атаковать нашу страну. Путину удобно наступать через Чернобыльскую зону на Киев, Чернигов. Но теперь есть определенные обстоятельства, природные и не только, почти не дающие россиянам шансов. Если попытка будет, то посредством провокации, а не реального наступления».

Резюмируя, Гетьман говорит: «Планируют ли россияне наступление летом (по другим направлениям — Ред.)? Они этого и не скрывают, своих весенне-летних планов».

Война в Украине в 2026 году: куда двинется РФ

В свою очередь, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев о весенне-летнем наступлении российских оккупантов с территории РФ и с оккупированных территорий Украины говорит следующее: «То, что у россиян есть ресурсы для продолжения наступательной кампании — это очевидно. Но речь идет о продолжении, а не о новой наступательной кампании. Наступление россиян де-факто продолжается с середины октября 2023 года. Меняются направления и масштабность, но российская армия наступает».

По мнению Селезнева, в конце апреля, когда начинает появляться первая «зеленка» (зеленые листья — Ред.), россияне могут масштабировать свои боевые действия на поле боя.

«Для них в приоритете — захват Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновской городской агломерации. Я думаю, что они будут действовать именно там, причем с трех плацдармов», — говорит аналитик.

И уточняет: «На Запорожском направлении, после того, как они получили серьезную оплеуху, думаю, они будут осторожнее в своих амбициях. Отдельные контрнаступательные действия украинской армии позволили несколько стабилизировать ситуацию. Но речь не идет о масштабном контрнаступлении. Враг действует максимально рационально. Если он будет видеть где-то слабый участок обороны, то будет забрасывать его своими силами и средствами. Но учитывая динамику, соотношение сил и средств, считаю, что у российской армии не получится что-то серьезное на Запорожском направлении».

При этом Селезнев не исключает, что проблемы с обороной могут возникать на территории Донецкой области.

«Это больше всего у меня вызывает тревогу. Надеюсь, что Генеральный штаб, имея больше информации, чем я, оценивает все эти риски и будет проводить соответствующие контрмеры», — говорит он.

О приграничьях Сумщины и Черниговщины Селезнев говорит, что, по его мнению, ситуация там останется непростой.

«Но у противника физически не хватает сил, чтобы атаковать одновременно повсюду. Россия будет создавать нам проблемы на приграничных участках Сумской и Харьковской областей. Это очевидно. Но без каких-либо эффективных для себя результатов», — уверен бывший спикер Генштаба.

И, резюмируя, замечает: «О Беларуси. Я не думаю, что россияне полезут оттуда. Там около тысячи километров границы. Чтобы атаковать, россиянам нужно перебросить туда немало ресурсов. Речь идет о нескольких десятках тысяч личного состава. Такое перемещение будет заметно. Повторения февраля 2022 года точно не будет», — уверен Селезнев.

