Война против Украины добивает экономику РФ / © Getty Images

Реклама

Россия все больше расплачивается за войну против Украины своей экономикой. За четыре года полномасштабного вторжения Кремль израсходовал значительную часть резервов, а теперь уже использует средства "на черный день", что ставит под угрозу долгосрочную стабильность страны.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Президент РФ Владимир Путин фактически подчинил экономику и общество военным целям. Такой подход позволил Москве стабилизировать фронт и вести переговоры с позиции силы, однако цена оказалась очень высокой. По оценкам экспертов, война привела к сотням тысяч погибших и раненых, а также к масштабной перестройке экономики, что может иметь разрушительные последствия в будущем.

Реклама

Сегодня около 40% федерального бюджета России направляется на оборону и безопасность. Еще около 9% тратится на обслуживание государственного долга, который растет из-за финансирования войны. Такой подход означает отказ от многолетней жесткой бюджетной дисциплины, которую Кремль раньше считал основой экономической стабильности.

Особую обеспокоенность вызывает быстрое сокращение Национального фонда благосостояния — ключевого резерва, сформированного за счет нефтяных и газовых доходов. Если до войны ликвидные активы фонда превышали 110 млрд. долларов, то сейчас они сократились примерно до 55 млрд. долларов.

Экономисты отмечают, что вместо инвестиций в развитие и технологию Россия направляет ресурсы на вооружение. В то время как ведущие страны вкладывают средства в искусственный интеллект и инновации, российская экономика все больше зависит от военно-промышленного комплекса. Это усугубляет отставание в глобальной технологической конкуренции.

Война также привела к падению инвестиций, потере связей с Западом и усилению зависимости от Китая. Санкции и высокие процентные ставки умеряют внутренний бизнес, а малый и средний сектор сталкивается с ростом налогов и кредитной нагрузки.

Реклама

Серьезным вызовом остается демография. Значительные потери на фронте, эмиграция молодежи и утечка мозгов усугубляют долгосрочные риски для экономики. Опросы показывают, что молодые россияне все более критично относятся к войне, а ограничения свобод лишь усугубляют внутренние проблемы.

Хотя в первые годы войны масштабные военные расходы повлекли за собой экономический “бум”, сейчас Россия сталкивается с замедлением роста, падением доходов от нефти и газа и кризисом на рынке труда. Эксперты считают, что будущее экономики РФ зависит от возможного мирного урегулирования и способности страны вернуться в мировую экономику.

В то же время, созданная военная модель экономики может стать долговременным бременем. Значительная часть ресурсов уже направлена на поддержку армии и социальных выплат, а гражданские отрасли недополучают финансирование. По оценкам специалистов, даже после завершения войны перестройка экономики и возобновление доверия инвесторов может занять годы.

Напомним, издание Fortune пишет о том, что экономика РФ вошла в "зону смерти", где ресурсы тратятся быстрее, чем восстанавливаются. Москва фактически уничтожает будущий потенциал для военных амбиций президента-диктатора Владимира Путина. Хотя Кремль продолжает притворяться стабильностью, но аналитики прогнозируют начало глубокого финансового кризиса уже в ближайшие месяцы.

Реклама

В то же время, аналитики ISW ранее заявляли о том, что Кремль сознательно не готовит россиян к миру, а к затяжной войне. Они отмечают — должностные лица РФ и подконтрольные росСМИ фактически исключают возможность уступок. В то же время продолжают продвигать шаблонные риторические строки Москвы о начальных военных требованиях РФ, которые выходят за пределы территории на востоке Украины.